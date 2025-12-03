Златан Ибрагимович будет нести олимпийский огонь на Играх-2026

Звездный состав факелоносцев

Ибрагимович, который сейчас занимает должность старшего советника компании "RedBird" (владельцев "Милана"), станет одним из тех, кто будет нести олимпийский огонь по территории Италии.

Среди других футболистов, которые будут участвовать в мероприятии, стоит отметить:

Чиро Феррара - бывший защитник национальной сборной Италии, участник Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

Алиша Леманн - игрок женской команды "Комо".

Андреа Сончин - главный тренер женской национальной сборной Италии.

Детали и маршрут эстафеты

Эстафета огня для Игр-2026 началась в конце ноября в Олимпии. После путешествия по греческим городам, 4 декабря огонь прибудет в Афины, где состоится официальная церемония его передачи итальянской стороне.

Итальянский этап эстафеты стартует 6 декабря в Риме и будет пролегать через 60 населенных пунктов страны. Завершится маршрут в Милане 5 февраля 2026 года - накануне церемонии открытия.

Олимпиада и футбольный календарь

Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026 запланирована на 6 февраля на миланском стадионе "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сиро").

Из-за привлечения арены к торжествам, календарный поединок чемпионата Италии Серии А между "Миланом" и "Комо" придется перенести.

По предварительной информации издания Football Italia, рассматривается вариант проведения этой игры за пределами Италии - в австралийском городе Перт.