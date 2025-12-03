Златан Ибрагимович будет нести олимпийский огонь на Играх-2026

Бывший шведский форвард мирового уровня Златан Ибрагимович присоединился к списку факелоносцев зимних Олимпийских игр-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт Игр-2026 в соцсети Х (Twіtter).
Ибрагимович, который сейчас занимает должность старшего советника компании "RedBird" (владельцев "Милана"), станет одним из тех, кто будет нести олимпийский огонь по территории Италии.
THE FOOTBALL LEGEND WILL CARRY THE OLYMPIC TORCH@Ibra_official official is officially a Torchbearer for Milano Cortina 2026!!!#MilanoCortina2026 #Olympics #TeamTedofori #TorchRelay2026 #Zlatan #Ibrahimovic #2dicembre pic.twitter.com/hpM2UhlhOM- Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) 2 декабря 2025 года
Среди других футболистов, которые будут участвовать в мероприятии, стоит отметить:
Эстафета огня для Игр-2026 началась в конце ноября в Олимпии. После путешествия по греческим городам, 4 декабря огонь прибудет в Афины, где состоится официальная церемония его передачи итальянской стороне.
Итальянский этап эстафеты стартует 6 декабря в Риме и будет пролегать через 60 населенных пунктов страны. Завершится маршрут в Милане 5 февраля 2026 года - накануне церемонии открытия.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026 запланирована на 6 февраля на миланском стадионе "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сиро").
Из-за привлечения арены к торжествам, календарный поединок чемпионата Италии Серии А между "Миланом" и "Комо" придется перенести.
По предварительной информации издания Football Italia, рассматривается вариант проведения этой игры за пределами Италии - в австралийском городе Перт.
44-летний шведский экс-футболист считается одним из величайших форвардов современности. Его карьера включала выступления за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Милан".
На клубном уровне Ибрагимович завоевал 34 титула. Он является рекордсменом по количеству забитых голов в составе национальной сборной Швеции.
