Зірку "Американського пирога" терміново госпіталізували: її знайшли у неадекватному стані

Американську акторку Тару Рід, відому за роллю Вікі у культовій комедії "Американський пиріг", госпіталізували після інциденту в одному з готелів Чикаго. 50-річну зірку у неадекватному стані вивезли з готелю на ношах.
Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.
За даними служби громадської безпеки Роузмонта, виклик щодо "хворої людини" надійшов із готелю DoubleTree о 00:39.
На оприлюднених відео видно, як кілька людей допомагають дезорієнтованій Рід сісти в інвалідний візок, після чого парамедики переносять акторку на ноші й транспортують до швидкої допомоги.
Очевидець повідомив TMZ, що до прибуття медиків акторка кричала персоналу про те, хто вона.
"Ви не знаєте, хто я? Я знаменита. Я акторка", - заявила Рід, за словами очевидця.
У коментарі TMZ Тара Рід повідомила, що її могли опоїти у барі готелю. За її словами, вона вийшла на вулицю покурити, а коли повернулася, то помітила, що її склянка була накрита серветкою, яку вона не ставила.
Після цього, як розповіла акторка, вона випила напій і нічого не памʼятає аж до моменту, коли опинилася в лікарні.
"Тара Рід подала заяву до поліції після інциденту, в якому, на її думку, у напій було щось додано. Вона повністю співпрацює зі слідством", - заявила представниця акторки Джейн Оуен USA TODAY.
Також вона звернулася до публіки із закликом стежити за своїми напоями й не залишати їх без нагляду.
При цьому поліція Роузмонта у коментарі PEOPLE зазначила, що заява від акторки поки що не надходила.
У заяві представниці сказано, що Рід "відновлюється та просить зберегти конфіденційність у цей травматичний час". Наразі її життю нічого не загрожує.
До слова, останнім часом акторка знімалася в індонезійському хорорі "Пабрік Гула", а також працює над фільмами "Dreamcatcher’s Daughter" і "Попелюшка". Торік вона зʼявлялася в картині "Жага крові" (2023).
Вас може зацікавити:
При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: TMZ, USA TODAY, People.