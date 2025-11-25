Зірку "Американського пирога" терміново госпіталізували: її знайшли у неадекватному стані

Як усе сталося

За даними служби громадської безпеки Роузмонта, виклик щодо "хворої людини" надійшов із готелю DoubleTree о 00:39.

На оприлюднених відео видно, як кілька людей допомагають дезорієнтованій Рід сісти в інвалідний візок, після чого парамедики переносять акторку на ноші й транспортують до швидкої допомоги.

Очевидець повідомив TMZ, що до прибуття медиків акторка кричала персоналу про те, хто вона.

"Ви не знаєте, хто я? Я знаменита. Я акторка", - заявила Рід, за словами очевидця.

Що каже сама акторка

У коментарі TMZ Тара Рід повідомила, що її могли опоїти у барі готелю. За її словами, вона вийшла на вулицю покурити, а коли повернулася, то помітила, що її склянка була накрита серветкою, яку вона не ставила.

Після цього, як розповіла акторка, вона випила напій і нічого не памʼятає аж до моменту, коли опинилася в лікарні.

"Тара Рід подала заяву до поліції після інциденту, в якому, на її думку, у напій було щось додано. Вона повністю співпрацює зі слідством", - заявила представниця акторки Джейн Оуен USA TODAY.

Тара Рід (фото: instagram.com/tarareid)

Також вона звернулася до публіки із закликом стежити за своїми напоями й не залишати їх без нагляду.

При цьому поліція Роузмонта у коментарі PEOPLE зазначила, що заява від акторки поки що не надходила.

У заяві представниці сказано, що Рід "відновлюється та просить зберегти конфіденційність у цей травматичний час". Наразі її життю нічого не загрожує.

До слова, останнім часом акторка знімалася в індонезійському хорорі "Пабрік Гула", а також працює над фільмами "Dreamcatcher’s Daughter" і "Попелюшка". Торік вона зʼявлялася в картині "Жага крові" (2023).