Зірковий Алонсо офіційно очолив "Челсі" Мудрика: що відомо та коли дебют

Деталі контракту та амбіції тренера

Контракт із 44-річним іспанцем розрахований на чотири сезони – до літа 2030 року. Керівництво лондонців наголосило, що вибір припав на Алонсо через його глибокі тактичні знання, прихильність до атакувального футболу та лідерські якості.

Сам Алонсо вже встиг прокоментувати своє призначення.

"Для мене величезна честь очолити "Челсі" – клуб із колосальною історією. Наша мета – побудувати збалансовану команду, яка стабільно боротиметься за трофеї. Тепер настав час системної роботи та формування правильної внутрішньої культури", - наголосив фахівець.

Повідомляється, що новий наставник розпочне виконання своїх обов'язків з 1 липня 2026 року.

Тренерська криза у "Челсі"

Запрошення Алонсо є спробою стабілізувати ситуацію в лондонському клубі, який переживає непрості часи. Поточний сезон "Челсі" відверто провалює – команда йде лише на 9-му місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 49 очок після 36 матчів.

Протягом останнього року клуб влаштував справжній управлінський хаос:

У січні замість Енцо Марески був призначений Ліем Росеньйор.

Уже в квітні Росеньйора звільнили після 107 днів роботи.

До кінця поточного сезону обов'язки головного тренера виконує Калум Макфарлейн.

Останнім місцем роботи іспанця був мадридський «Реал», який він очолив влітку 2025 року, проте залишив посаду вже в січні 2026-го.

Попри відносну невдачу в Мадриді, боси "Челсі" повністю довіряють тактичному генію баска та сподіваються, що саме він поверне успіх на "Стемфорд Брідж".

Нагадаємо, у складі "Челсі" числиться український легіонер Михайло Мудрик, якого в Англії дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Хто такий Хабі Алонсо

44-річний колишній футболіст, ніні – тренер.

Уродженець Країни Басків, де й починав займатися футболом. Через молодіжний "Антігуоко" потрапив до складу "Реал Сосьєдада", де відіграв перші чотири роки професіональної кар'єри (2000-2004).

У серпні 2004-го перебрався до англійського "Ліверпуля" і провів за мерсисайдський клуб п'ять років. У 2009-му повернувся до Іспанії – в мадридський "Реал", ставши частиною трансферної компанії "вершкових" по залученню у клуб зіркових виконавців. Після п'яти сезонів у складі "галактікос", переїхав до Німеччини. Там виступав у 2014-2017 роках за мюнхенську "Баварію", де й завершив кар'єру гравця.

У складі "Ліверпуля" та "Реала" двічі перемагав у Лізі чемпіонів. Вигравав національні титули у Іспанії, Англії та Німеччині.

За збірну Іспанії провів 114 матчів та забив 16 голів. Чемпіон світу 2010 року та переможець Євро 2008 та 2012 років.

Тренерську кар'єру розпочав у 2018-му, ставши наставником юнацької команди "Реала" U-14 та пропрацював там один сезон. У червні 2019 року очолив резервну команду "Реал Сосьєдада".

У жовтні 2022-го Алонсо був призначений головним тренером леверкузенського "Байєра". За два роки привів "фармацевтів" до золотого дубля в Німеччині, зокрема виграв з ними перший чемпіонський титул в історії клубу. На євроарені – пробився з командою в фінал Ліги Європи-2023/24.

Влітку 2025 року очолив першу команду мадридського "Реала", але попрацював з "вершковими" лише до січня 2026-го.