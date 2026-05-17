Звездный Алонсо официально возглавил "Челси" Мудрика: что известно и когда дебют

Лондонский "Челси" официально объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера первой команды. Испанский специалист, должен вернуть "синим" игровую системность и стабильность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лондонского клуба.
Контракт с 44-летним испанцем рассчитан на четыре сезона - до лета 2030 года. Руководство лондонцев отметило, что выбор пал на Алонсо из-за его глубоких тактических знаний, приверженности к атакующему футболу и лидерских качеств.
Сам Алонсо уже успел прокомментировать свое назначение.
"Для меня огромная честь возглавить "Челси" - клуб с колоссальной историей. Наша цель - построить сбалансированную команду, которая будет стабильно бороться за трофеи. Теперь пришло время системной работы и формирования правильной внутренней культуры", - подчеркнул специалист.
Сообщается, что новый наставник приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля 2026 года.
Приглашение Алонсо является попыткой стабилизировать ситуацию в лондонском клубе, который переживает непростые времена. Текущий сезон "Челси" откровенно проваливает - команда идет лишь на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков после 36 матчей.
В течение последнего года клуб устроил настоящий управленческий хаос:
Последним местом работы испанца был мадридский "Реал", который он возглавил летом 2025 года, однако покинул пост уже в январе 2026-го.
Несмотря на относительную неудачу в Мадриде, боссы "Челси" полностью доверяют тактическому гению баска и надеются, что именно он вернет успех на "Стэмфорд Бридж".
Напомним, в составе "Челси" числится украинский легионер Михаил Мудрик, которого в Англии дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
44-летний бывший футболист, ныне - тренер.
Уроженец Страны Басков, где и начинал заниматься футболом. Через молодежный "Антигуоко" попал в состав "Реал Сосьедада", где отыграл первые четыре года профессиональной карьеры (2000-2004).
В августе 2004-го перебрался в английский "Ливерпуль" и провел за мерсисайдский клуб пять лет. В 2009-м вернулся в Испанию - в мадридский "Реал", став частью трансферной компании "сливочных" по привлечению в клуб звездных исполнителей. После пяти сезонов в составе "галактикос", переехал в Германию. Там выступал в 2014-2017 годах за мюнхенскую "Баварию", где и завершил карьеру игрока.
В составе "Ливерпуля" и "Реала" дважды побеждал в Лиге чемпионов. Выигрывал национальные титулы в Испании, Англии и Германии.
За сборную Испании провел 114 матчей и забил 16 голов. Чемпион мира 2010 года и победитель Евро 2008 и 2012 годов.
Тренерскую карьеру начал в 2018-м, став наставником юношеской команды "Реала" U-14 и проработал там один сезон. В июне 2019 года возглавил резервную команду "Реал Сосьедада".
В октябре 2022-го Алонсо был назначен главным тренером леверкузенского "Байера". За два года привел "фармацевтов" к золотому дублю в Германии, в частности выиграл с ними первый чемпионский титул в истории клуба. На евроарене - пробился с командой в финал Лиги Европы-2023/24.
Летом 2025 года возглавил первую команду мадридского "Реала", но поработал со "сливочными" лишь до января 2026-го.
Ранее мы рассказали, как Трубин и Судаков без единого поражения провалили сезон в Португалии.