Звездный Алонсо официально возглавил "Челси" Мудрика: что известно и когда дебют

Детали контракта и амбиции тренера

Контракт с 44-летним испанцем рассчитан на четыре сезона - до лета 2030 года. Руководство лондонцев отметило, что выбор пал на Алонсо из-за его глубоких тактических знаний, приверженности к атакующему футболу и лидерских качеств.

Сам Алонсо уже успел прокомментировать свое назначение.

"Для меня огромная честь возглавить "Челси" - клуб с колоссальной историей. Наша цель - построить сбалансированную команду, которая будет стабильно бороться за трофеи. Теперь пришло время системной работы и формирования правильной внутренней культуры", - подчеркнул специалист.

Сообщается, что новый наставник приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля 2026 года.

Тренерский кризис в "Челси"

Приглашение Алонсо является попыткой стабилизировать ситуацию в лондонском клубе, который переживает непростые времена. Текущий сезон "Челси" откровенно проваливает - команда идет лишь на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков после 36 матчей.

В течение последнего года клуб устроил настоящий управленческий хаос:

В январе вместо Энцо Марески был назначен Лием Росеньор.

Уже в апреле Росеньйора уволили после 107 дней работы.

До конца текущего сезона обязанности главного тренера исполняет Калум Макфарлейн.

Последним местом работы испанца был мадридский "Реал", который он возглавил летом 2025 года, однако покинул пост уже в январе 2026-го.

Несмотря на относительную неудачу в Мадриде, боссы "Челси" полностью доверяют тактическому гению баска и надеются, что именно он вернет успех на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, в составе "Челси" числится украинский легионер Михаил Мудрик, которого в Англии дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Кто такой Хаби Алонсо

44-летний бывший футболист, ныне - тренер.

Уроженец Страны Басков, где и начинал заниматься футболом. Через молодежный "Антигуоко" попал в состав "Реал Сосьедада", где отыграл первые четыре года профессиональной карьеры (2000-2004).

В августе 2004-го перебрался в английский "Ливерпуль" и провел за мерсисайдский клуб пять лет. В 2009-м вернулся в Испанию - в мадридский "Реал", став частью трансферной компании "сливочных" по привлечению в клуб звездных исполнителей. После пяти сезонов в составе "галактикос", переехал в Германию. Там выступал в 2014-2017 годах за мюнхенскую "Баварию", где и завершил карьеру игрока.

В составе "Ливерпуля" и "Реала" дважды побеждал в Лиге чемпионов. Выигрывал национальные титулы в Испании, Англии и Германии.

За сборную Испании провел 114 матчей и забил 16 голов. Чемпион мира 2010 года и победитель Евро 2008 и 2012 годов.

Тренерскую карьеру начал в 2018-м, став наставником юношеской команды "Реала" U-14 и проработал там один сезон. В июне 2019 года возглавил резервную команду "Реал Сосьедада".

В октябре 2022-го Алонсо был назначен главным тренером леверкузенского "Байера". За два года привел "фармацевтов" к золотому дублю в Германии, в частности выиграл с ними первый чемпионский титул в истории клуба. На евроарене - пробился с командой в финал Лиги Европы-2023/24.

Летом 2025 года возглавил первую команду мадридского "Реала", но поработал со "сливочными" лишь до января 2026-го.