Зіркова PR-менеджерка про скандал між Кажанною і Jerry Heil: "Контракти підписуються свідомо"

Зіркова PR-менеджерка наголосила, що не береться визначати, хто правий у конфлікті, адже не бачила умов контракту, однак звернула увагу на проблему нерозуміння аудиторією принципів роботи музичного бізнесу.

"Я не беруся оцінювати, хто правий, а хто ні - я не бачила умов контракту. Але з позиції продюсування та PR можу сказати: у цій історії багато емоцій і дуже мало розуміння в аудиторії, як насправді працює музичний бізнес загалом", - зазначила вона.

Альона Гармаш (фото: instagram.com/alenagarmash)

"Не влаштовує - не підписуй": про контракти та відповідальність артистів

За словами Гармаш, у суспільстві досі популярний стереотип, що "продюсери забирають у артистів усе", однак підписання контрактів - це відповідальне рішення, яке не відбувається примусово.

"Контракти не підписуються під примусом. Їх підписують свідомо - і всі умови там прописані. Не влаштовує - не підписуй", - сказала вона.

Водночас, на її думку, конфліктні ситуації варто вирішувати в юридичній площині, а не через публічні сварки у соцмережах.

“Я вважаю, що конфлікти варто вирішувати в юридичному полі, а не публічно з’ясовувати стосунки в соцмережах. Має бути зрілий діалог з обох сторін”, - підкреслила Гармаш.

Що могло загострити ситуацію

PR-фахівчиня звернула увагу на комунікацію артистки у Threads. За її словами, на цьому етапі було помітно надто емоційний тон.

"У цій історії мене особисто неприємно здивувала токсичність з боку Кажанни, яку ми побачили в Threads", - зазначила власниця агенції a69pr.

Вона додала, що, за озвученою позицією лейблу, між сторонами начебто тривали перемовини та була домовленість щодо відтермінованої публічної заяви про розрив співпраці.

Окремо Альона Гармаш звернула увагу на факт, що, за публічними заявами, лейбл дозволив завершити співпрацю без фінансових претензій.

"Те, що лейбл публічно відпустив артиста й не наполягав на фінансовій компенсації, для мене радше позитивний сигнал", - сказала вона.

При цьому підприємиця підкреслила, що не стає на чийсь бік, оскільки не знає всіх внутрішніх домовленостей.

"Не 90-ті"

Коментуючи тезу про те, що ситуації з лейблами в Україні нібито нагадують "90-ті", PR-фахівчиня заявила, що не погоджується з таким порівнянням.

"Я не вважаю, що ми повернулися в 90-ті в сенсі бандитських методів. Основна проблема інша - нерозвинена культура лейблів і нерозуміння їхньої ролі як з боку артистів, так і з боку аудиторії", - пояснила вона.

За її словами, існують різні моделі співпраці: від простої дистрибуції до повного продюсування.

"Є проста дистрибуція - коли лейбл лише вивантажує музику на платформи, збирає роялті й віддає відсоток артисту. А є повне або часткове продюсування", - сказала зіркова PR-фахівчиня.

Вона зазначила, що у випадку продюсування лейбл може фінансувати кліпи, візуальний стиль, PR, digital-промо та юридичний супровід, а прибуток часто з’являється не одразу.

"Перші роки лейбл працює в мінус… Прибуток, у кращому випадку, з’являється через 2–3 роки", - пояснила Гармаш.

Чи вдарить скандал по Jerry Heil перед Нацвідбором

Також Альона Гармаш висловила думку, що ця історія навряд чи матиме негативний вплив на Jerry Heil.

"Моя думка - в мінус точно ні. З комунікаційної точки зору Jerry Heil пройшла цю кризу достатньо гідно. Бажаю їй успіху на Нацвідборі 7 лютого", - сказала вона.

Jetty Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Що відомо про конфлікт між Кажанною та Nova Music

Конфлікт розпочався після того, як Кажанна опублікувала у Threads пародійний допис на пісню Jerry Heil, з якою та потрапила у фінал Національного відбору на Євробачення.

Артистка процитувала рядки "Вилася зима", вставляючи між ними слово "Бог", і додала: "Як мала звучати моя пісня, щоб пройти в фінал Нацвідбору".

Після хвилі критики з боку фанатів Jerry Heil Кажанна заявила, що насправді не подавалася на конкурс, а також натякнула на причини цього рішення.

Згодом співачка повідомила, що йде з лейблу Nova Music. Серед причин вона назвала моральну напругу та "рабський контракт".

Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

У відповідь Jerry Heil заявила, що лейбл підтримував артистку та інвестував у її розвиток.

За її словами, усі авторські права на музику Кажанни належать самій виконавиці, а обмежень щодо релізів чи участі в конкурсах не було.

У Nova Music повідомили, що наприкінці 2025 року сторони вирішили переглянути умови співпраці, а у грудні відбулася зустріч, під час якої обговорили дострокове завершення контракту.

У лейблі наголосили, що проєкт не приніс фінансового прибутку, однак компанія не вимагала компенсації від артистки та не посягала на її авторські права.