Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер вперше стане татом: ніжні фото з дружиною

Американський актор Тейлор Лотнер, відомий за роллю Джейкоба у фільмі "Сутінки", незабаром уперше стане батьком. Його дружина, медсестра Тейлор Лотнер, у дівоцтві Доум, вагітна первістком.
Артист опублікував серію зворушливих фото з дружиною, на яких видно її округлий животик.
"Що може бути краще, ніж двоє Тейлорів Лотнерів?" - написав актор.
Для фотосесії подружжя обрало галявину з яскраво-зеленою травою.
На кадрах закохані усміхаються, ніжно дивляться одне на одного та не приховують щастя через майбутнє поповнення в родині.
На одному зі знімків Лотнер цілує животик дружини, а вона демонструє фото УЗД майбутнього малюка.
Тейлор Лотнер з дружиною (фото: instagram.com/taylorlautner)
Тейлор Лотнер освідчився Тейлор Доум 11 листопада 2021 року після трьох років стосунків.
Для важливого моменту актор створив романтичну атмосферу, прикрасивши кімнату свічками та трояндами.
Весілля пара зіграла у листопаді 2022 року. Церемонія відбулася в Каліфорнії на виноробні Epoch Estate Wines, а поруч із молодятами були близько 100 найближчих друзів і рідних.