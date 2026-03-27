Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер вперше стане татом: ніжні фото з дружиною

11:02 27.03.2026 Пт
2 хв
Подружжя показало й знімок УЗД майбутнього малюка
aimg Іванна Пашкевич
Тейлор Лотнер з дружиною (фото: instagram.com/taylorlautner)

Американський актор Тейлор Лотнер, відомий за роллю Джейкоба у фільмі "Сутінки", незабаром уперше стане батьком. Його дружина, медсестра Тейлор Лотнер, у дівоцтві Доум, вагітна первістком.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram актора.

Більше цікавого: 36-річна Олена Курбанова вперше стала мамою: зворушливе відео

Артист опублікував серію зворушливих фото з дружиною, на яких видно її округлий животик.

"Що може бути краще, ніж двоє Тейлорів Лотнерів?" - написав актор.

Для фотосесії подружжя обрало галявину з яскраво-зеленою травою.

На кадрах закохані усміхаються, ніжно дивляться одне на одного та не приховують щастя через майбутнє поповнення в родині.

На одному зі знімків Лотнер цілує животик дружини, а вона демонструє фото УЗД майбутнього малюка.

Тейлор Лотнер з дружиною (фото: instagram.com/taylorlautner)

Що відомо про стосунки пари

Тейлор Лотнер освідчився Тейлор Доум 11 листопада 2021 року після трьох років стосунків.

Для важливого моменту актор створив романтичну атмосферу, прикрасивши кімнату свічками та трояндами.

Весілля пара зіграла у листопаді 2022 року. Церемонія відбулася в Каліфорнії на виноробні Epoch Estate Wines, а поруч із молодятами були близько 100 найближчих друзів і рідних.

