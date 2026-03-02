Зірка "Кріпосної" стала багатодітною мамою: стать та перше фото малюка
Українська акторка Анна Сагайдачна, відома глядачам завдяки ролі Наталії Дорошенко в серіалі "Кріпосна", стала мамою втретє.
Сагайдачна народила третю дитину
"Багатодітна мама в чаті", - підписала вона світлину, на якій тримає новонароджену дитину.
Також вона розсекретила стать малюка - 26 лютого у неї народився син.
"Синочок. 26.02.2026. Загадала народження саме в цю дату", - зізналася акторка.
Анна Сагайдачна втретє стала мамою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Як відреагували в мережі
Підписники Сагайдачної вже встигли привітати її з поповненням та побажати усього найкращого:
- "Сонечко, вітаю! Нехай росте здоровим та щасливим!" - написала акторка Анастасія Цимбалару
- "Вітання мамі і синочку!" - зазначила Тоня Хижняк
- "Анюта, вітаю. Нехай росте здоровеньким та має успішну долю", - написала Аліна Доротюк
- "Анічка, вітаю", - зазначила Наталка Денисенко
- "Щиро вітаємо. Я з самого початку знала, що буде хлопчик. Ростіть здоровенькі".
Сагайдачна з новонародженим сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Що відомо про Анну Сагайдачну
Анна Сагайдачна була одружена двічі. Перший раз вона вийшла заміж ще під час навчання в університеті, однак цей шлюб виявився нетривалим.
Вдруге акторка одружилася з Євгеном Третяком. У подружжя народився син Тимур. Разом вони прожили п’ять років.
Офіційно їхній шлюб завершився у 2023 році, хоча публічно про розлучення стало відомо лише у 2024-му. Анна зізнавалася, що цей період був для неї емоційно складним.
Згодом, через кілька місяців після оголошення про розлучення, акторка повідомила про вагітність від нового обранця, ім’я якого не розголошує, а обличчя не показую в соцмережі. У грудні 2024 року вона народила доньку Міру.
Сагайдачна з дочкою влітку 2025 (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Восени 2025 року в мережі почали з’являтися чутки про третю вагітність акторки, на які вона або не реагувала, або віджартовувался.
Тоді ж зірка зізналася, що завжди мріяла про велику сім'ю, але рішення про ще одного малюка залежить від двох чинників - здоров'я і фінансових можливостей. Також вона підтримала жінок, які народжують під час війни, адже ніхто не знає, коли вона закінчиться.
Сагайдачна зі старшим сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
