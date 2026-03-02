ua en ru
Пн, 02 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Зірка "Кріпосної" стала багатодітною мамою: стать та перше фото малюка

Понеділок 02 березня 2026 12:35
UA EN RU
Зірка "Кріпосної" стала багатодітною мамою: стать та перше фото малюка Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анна Сагайдачна, відома глядачам завдяки ролі Наталії Дорошенко в серіалі "Кріпосна", стала мамою втретє.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її допис в Instagram.

Більше цікавого: 6 українських зірок, які стануть мамами у 2026 році

Сагайдачна народила третю дитину

"Багатодітна мама в чаті", - підписала вона світлину, на якій тримає новонароджену дитину.

Також вона розсекретила стать малюка - 26 лютого у неї народився син.

"Синочок. 26.02.2026. Загадала народження саме в цю дату", - зізналася акторка.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; стала багатодітною мамою: стать та перше фото малюкаАнна Сагайдачна втретє стала мамою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Як відреагували в мережі

Підписники Сагайдачної вже встигли привітати її з поповненням та побажати усього найкращого:

  • "Сонечко, вітаю! Нехай росте здоровим та щасливим!" - написала акторка Анастасія Цимбалару
  • "Вітання мамі і синочку!" - зазначила Тоня Хижняк
  • "Анюта, вітаю. Нехай росте здоровеньким та має успішну долю", - написала Аліна Доротюк
  • "Анічка, вітаю", - зазначила Наталка Денисенко
  • "Щиро вітаємо. Я з самого початку знала, що буде хлопчик. Ростіть здоровенькі".

Зірка &quot;Кріпосної&quot; стала багатодітною мамою: стать та перше фото малюкаСагайдачна з новонародженим сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що відомо про Анну Сагайдачну

Анна Сагайдачна була одружена двічі. Перший раз вона вийшла заміж ще під час навчання в університеті, однак цей шлюб виявився нетривалим.

Вдруге акторка одружилася з Євгеном Третяком. У подружжя народився син Тимур. Разом вони прожили п’ять років.

Офіційно їхній шлюб завершився у 2023 році, хоча публічно про розлучення стало відомо лише у 2024-му. Анна зізнавалася, що цей період був для неї емоційно складним.

Згодом, через кілька місяців після оголошення про розлучення, акторка повідомила про вагітність від нового обранця, ім’я якого не розголошує, а обличчя не показую в соцмережі. У грудні 2024 року вона народила доньку Міру.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; стала багатодітною мамою: стать та перше фото малюкаСагайдачна з дочкою влітку 2025 (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Восени 2025 року в мережі почали з’являтися чутки про третю вагітність акторки, на які вона або не реагувала, або віджартовувался.

Тоді ж зірка зізналася, що завжди мріяла про велику сім'ю, але рішення про ще одного малюка залежить від двох чинників - здоров'я і фінансових можливостей. Також вона підтримала жінок, які народжують під час війни, адже ніхто не знає, коли вона закінчиться.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; стала багатодітною мамою: стать та перше фото малюкаСагайдачна зі старшим сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Акторка
Новини
Трамп закликав війська Ірану скласти зброю
Трамп закликав війська Ірану скласти зброю
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою