Зірка "Кріпосної" стала багатодітною мамою: стать та перше фото малюка

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її допис в Instagram .

Сагайдачна народила третю дитину

"Багатодітна мама в чаті", - підписала вона світлину, на якій тримає новонароджену дитину.

Також вона розсекретила стать малюка - 26 лютого у неї народився син.

"Синочок. 26.02.2026. Загадала народження саме в цю дату", - зізналася акторка.

Анна Сагайдачна втретє стала мамою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Як відреагували в мережі

Підписники Сагайдачної вже встигли привітати її з поповненням та побажати усього найкращого:

"Сонечко, вітаю! Нехай росте здоровим та щасливим!" - написала акторка Анастасія Цимбалару

"Вітання мамі і синочку!" - зазначила Тоня Хижняк

"Анюта, вітаю. Нехай росте здоровеньким та має успішну долю", - написала Аліна Доротюк

"Анічка, вітаю", - зазначила Наталка Денисенко

"Щиро вітаємо. Я з самого початку знала, що буде хлопчик. Ростіть здоровенькі".

Сагайдачна з новонародженим сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що відомо про Анну Сагайдачну

Анна Сагайдачна була одружена двічі. Перший раз вона вийшла заміж ще під час навчання в університеті, однак цей шлюб виявився нетривалим.

Вдруге акторка одружилася з Євгеном Третяком. У подружжя народився син Тимур. Разом вони прожили п’ять років.

Офіційно їхній шлюб завершився у 2023 році, хоча публічно про розлучення стало відомо лише у 2024-му. Анна зізнавалася, що цей період був для неї емоційно складним.

Згодом, через кілька місяців після оголошення про розлучення, акторка повідомила про вагітність від нового обранця, ім’я якого не розголошує, а обличчя не показую в соцмережі. У грудні 2024 року вона народила доньку Міру.

Сагайдачна з дочкою влітку 2025 (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Восени 2025 року в мережі почали з’являтися чутки про третю вагітність акторки, на які вона або не реагувала, або віджартовувался.

Тоді ж зірка зізналася, що завжди мріяла про велику сім'ю, але рішення про ще одного малюка залежить від двох чинників - здоров'я і фінансових можливостей. Також вона підтримала жінок, які народжують під час війни, адже ніхто не знає, коли вона закінчиться.

Сагайдачна зі старшим сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)