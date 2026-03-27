Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер впервые станет папой: нежные фото с женой

Артист опубликовал серию трогательных фото с женой, на которых видно ее округлый животик.

"Что может быть лучше, чем двое Тейлоров Лотнеров?" - написал актер.

Для фотосессии супруги выбрали поляну с ярко-зеленой травой.

На кадрах влюбленные улыбаются, нежно смотрят друг на друга и не скрывают счастья из-за будущего пополнения в семье.

На одном из снимков Лотнер целует животик жены, а она демонстрирует фото УЗИ будущего малыша.

Что известно об отношениях пары

Тейлор Лотнер сделал Тейлор Доум предложение 11 ноября 2021 года после трех лет отношений.

Для важного момента актер создал романтическую атмосферу, украсив комнату свечами и розами.

Свадьбу пара сыграла в ноябре 2022 года. Церемония состоялась в Калифорнии на винодельне Epoch Estate Wines, а рядом с молодоженами были около 100 самых близких друзей и родных.