Зірка "Кварталу" Настя Оруджова виходить заміж (фото)

Настя Оруджова оголосила про заручини (фото: instagram.com/orudjova_nastya)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Анастасія Оруджова, учасниця "Тріо Різні" та "Жіночого Кварталу" потішила шанувальників приємною новиною. Вона оголосила про заручини зі своїм коханим, сценаристом Русланом.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Насті.

Більше цікавого: Як Зендея підігріла чутки про весілля з Томом Голландом

Як Оруджова повідомила про заручини 

Акторка та гумористка  опублікувала серію зворушливих та романтичних фотографій, на яких постала в обіймах з коханим та продемонструвала обручку. У підписі вона залишила лаконічне повідомлення.

"Так", - написала Настя.

 Оруджова виходить заміж (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

Як відреагували в мережі

Друзі, колеги та шанувальники взялися вітату пару, бажаючи міцного кохання та роки пристрасті.

  • "Ну що ж ви такі. Вітаю" - написала солістка гурту KAZKA.
  • "Прекрасні. Клас", - підтримала блогерка Даша Кубік.
  • "Оуууу є", - написала співачка Марта Адамчук.
  • "Крейзі які. Коли це сталося?" - вражено відреагував Олексій Дурнєв.

Підписними також не залишились осторонь:

  • "Вітаємо! Нехай ваше кохання росте та примножується, створюючи ще багато нових проєктів".
  • "Яка гарна пара. Неймовірні".
  • "Яка красива та щаслива пара! Щоб ця пристрасть в ваших очах ніколи не згасала".
  • "Чекаємо історію освідчення і дуже надіюсь там були ліхтарики".
  • "Дуже рада таким чудовим новинам! Бажаю шаленого щастя". 

Настя Оруджова з нареченим (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

Що відомо про особисте життя Оруджової

Зірка вперше розповіла про кохання зі сценаристом в листопаді 2024 року. Вони вже кілька років живуть разом.

Для Насті це перші серйозні стосунки, які вона описувала як "вибір себе і зробити добре собі".

За час стосунків були різні випробування, адже входити у взаємини в 30 років, за словами акторки, було не так вже й просто.

"Він людина, яка підтримує мене у всьому, якщо я навіть не мала рацію. Дбає про мене, поважає мої "загони". І він мій ведмедик", - розповідала Оруджова в інтерв'ю Єфросиніній.

Також зірка раніше зізнавалася, що вони з коханим неодноразово говорили про можливість весілля. Вона хвилювалася через небажання влаштовувати гуляння в розпал війни. Поки що невідомо, яку саме церемонію планує пара.

Зірка "Кварталу" виходить заміж (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

