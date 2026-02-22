Зірка "Кварталу" Настя Оруджова виходить заміж (фото)

Анастасія Оруджова, учасниця "Тріо Різні" та "Жіночого Кварталу" потішила шанувальників приємною новиною. Вона оголосила про заручини зі своїм коханим, сценаристом Русланом.
Акторка та гумористка опублікувала серію зворушливих та романтичних фотографій, на яких постала в обіймах з коханим та продемонструвала обручку. У підписі вона залишила лаконічне повідомлення.
"Так", - написала Настя.
Друзі, колеги та шанувальники взялися вітату пару, бажаючи міцного кохання та роки пристрасті.
Зірка вперше розповіла про кохання зі сценаристом в листопаді 2024 року. Вони вже кілька років живуть разом.
Для Насті це перші серйозні стосунки, які вона описувала як "вибір себе і зробити добре собі".
За час стосунків були різні випробування, адже входити у взаємини в 30 років, за словами акторки, було не так вже й просто.
"Він людина, яка підтримує мене у всьому, якщо я навіть не мала рацію. Дбає про мене, поважає мої "загони". І він мій ведмедик", - розповідала Оруджова в інтерв'ю Єфросиніній.
Також зірка раніше зізнавалася, що вони з коханим неодноразово говорили про можливість весілля. Вона хвилювалася через небажання влаштовувати гуляння в розпал війни. Поки що невідомо, яку саме церемонію планує пара.
