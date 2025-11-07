ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Зірка "Холостяка" зізналася, чи тримає образу на Цимбалюка після вильоту з шоу

П'ятниця 07 листопада 2025 10:01
UA EN RU
Зірка "Холостяка" зізналася, чи тримає образу на Цимбалюка після вильоту з шоу Віка Крилас (фото: instagram.com/vika.krylas)
Автор: Катерина Собкова

Модель Віка Крилас, яка покинула реаліті-шоу про кохання "Холостяк" на другій Церемонії троянд, чесно відповіла, чи ображена вона на головного героя - актора Тараса Цимбалюка.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Чи образилася Віка на Цимбалюка

Вона зізналася, що Церемонія троянд і слова Тараса стали для неї справжнім емоційним ударом.

"Спочатку в мені справді був біль, відчуття несправедливості та нерозуміння, чому все сталося саме так. Адже після нашого побачення я відчувала, що між нами виникла іскра. Але моя інтуїція цього разу мене підвела", - зазначила Крилас.

Проте з часом вона змогла відпустити переживання та переглянути ситуацію.

"Після повернення додому я ще довго перебувала в шоковому стані, намагаючись розкласти все по поличках. Але з часом я зрозуміла: все сталося так, як і мало статися", - розповіла зірка "Холостяка".

"Я відпустила образу й емоції, які тримали мене", - зізналася ексучасниця.

За її словами, зараз вона не відчуває до Тараса ні претензій, ні негативу - тільки спокій і вдячність за досвід.

"Кожна ситуація дається нам не просто так. Але тоді, в моменті, хотілося штовхнути Тараса і сказати: "Гей, що ти робиш?" - додала Віка.

Зірка &quot;Холостяка&quot; зізналася, чи тримає образу на Цимбалюка після вильоту з шоуВіка і Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/vika.krylas)

Що відомо про Віку Крилас

Дівчина родом із Житомира, їй 25 років. Після школи переїхала до Києва.

Ще під час навчання в університеті влаштувалася на роботу помічницею офіціанта. Потім вона працювала консультантом у магазині, а пізніше стала офіс-менеджером і асистентом акціонерів в арбітражній компанії.

Зараз Віка працює моделлю, знімається для брендів, а також розвиває свій Instagram, у якому 22,6 тис. підписників.

Зірка &quot;Холостяка&quot; зізналася, чи тримає образу на Цимбалюка після вильоту з шоуВіка Крилас (фото: instagram.com/vika.krylas)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Ракети Tomahawk і не тільки: Стефанішина заявила про позитивні переговори США та України
Ракети Tomahawk і не тільки: Стефанішина заявила про позитивні переговори США та України
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України