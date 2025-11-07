ua en ru
Звезда "Холостяка" призналась, держит ли обиду на Цымбалюка после вылета из шоу

Пятница 07 ноября 2025 10:01
Звезда "Холостяка" призналась, держит ли обиду на Цымбалюка после вылета из шоу Вика Крылас (фото: instagram.com/vika.krylas)
Автор: Катерина Собкова

Модель Вика Крылас, которая покинула реалити-шоу о любви "Холостяк" на второй Церемонии роз, честно ответила, обижена ли она на главного героя - актера Тараса Цымбалюка.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Обиделась ли Вика на Цымбалюка

Она призналась, что Церемония роз и слова Тараса стали для нее настоящим эмоциональным ударом.

"Сначала во мне действительно была боль, ощущение несправедливости и непонимание, почему все произошло именно так. Ведь после нашего свидания я чувствовала, что между нами возникла искра. Но моя интуиция в этот раз меня подвела", - отметила Крылас.

Однако со временем она смогла отпустить переживания и пересмотреть ситуацию.

"После возвращения домой я еще долго находилась в шоковом состоянии, пытаясь разложить все по полочкам. Но со временем я поняла: все произошло так, как и должно было произойти", - рассказала звезда "Холостяка".

"Я отпустила обиду и эмоции, которые держали меня", - призналась экс-участница.

По ее словам, сейчас она не испытывает к Тарасу ни претензий, ни негатива - только спокойствие и благодарность за опыт.

"Каждая ситуация дается нам не просто так. Но тогда, в моменте, хотелось толкнуть Тараса и сказать: "Эй, что ты делаешь?" - добавила Вика.

Звезда &quot;Холостяка&quot; призналась, держит ли обиду на Цымбалюка после вылета из шоуВика и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/vika.krylas)

Что известно о Вике Крылас

Девушка родом из Житомира, ей 25 лет. После школы переехала в Киев.

Еще во время учебы в университете устроилась на работу помощницей официанта. Затем она работала консультантом в магазине, а позже стала офис-менеджером и ассистентом акционеров в арбитражной компании.

Сейчас Вика работает моделью, снимается для брендов, а также развивает свой Instagram, в котором 22,6 тыс. подписчиков.

Звезда &quot;Холостяка&quot; призналась, держит ли обиду на Цымбалюка после вылета из шоуВика Крылас (фото: instagram.com/vika.krylas)

