Суровцев чесно сказав, що думає про "Холостяка" з Тереном, Цимбалюка та "Танці з зірками"

Український актор та зоозахисник Олексій Суровцев поділився ставленням до розважальних проєктів під час війни, зокрема прокоментував власний досвід та зіркових колег.

В інтерв'ю РБК-Україна Суровцев чесно сказав, що думає про Тараса Цимбалюка, "Холостяка" з Олександром Тереном, а також про можливість повернення "Танців з зірками".

Що сказав Суровцев про розважальні проєкти під час війни

"Багато людей говорять, що розважальний контент не потрібен, але подивіться на рейтинги. Люди дивляться. Вважаю, що він потрібен, адже й так багато болю, напруги", - поділився він.

Коментуючи можливість повернення "Танців з зірками", ексучасник 8 сезону проєкту наголосив на необхідності враховувати сучасні реалії.

"Якщо ми всі будемо напружуватися, не відпочивати мізками, то що це буде? Чому ні? Нехай зроблять з військовими, нехай зроблять з людьми з інвалідністю. Такі реалії нашого сьогодення", - сказав Олексій.

"Якщо "Танці з зірками" зможуть зараз зацікавити людей… Чесно кажучи, вони вже давно перестали бути танцями. Це шоу не про танці вже дуже давно", - додав він.

Суровцев про розважальні проєкти (фото: пресслужба)

Що думає про "Холостяк" з Тереном та Цимбалюка

На думку актора, який отримав досвід у проєктах "Звана вечеря", "Мастер Шеф" та "Містичні історії, сезон "Холостяка" з Тереном виявися невдалим.

"З Тереном, мені здається, провалився. Незрозуміло чому. Напевно, людина, окрім того, що має героїчні вчинки, повинна бути готова до якоїсь медійності, щоб людям було цікаво на це дивитися", - зауважив він.

Цимбалюка ж актор вважає одним з тих, хто сьогодні надихає.

"Найуспішніший актор серед моїх знайомих - Тарас. Мене надихає те, як він працює над ролями, як багато над собою працює. Молодець", - сказав він.

Цимбалюк та Терен (колаж: РБК-Україна)

Суровцев також розповів про свій досвід в розважальних телепроєктах. Він зазначив, що участь стала для нього нагодою нагадати про себе глядачам.

"Чим більше ти показуєш себе, будучи собою, тим більше тебе можуть впізнавати, тим більше можуть в тебе закохатися, зацікавитися тобою. У деяких було некомфортно зніматися, а в деяких - класно", - поділився він.

Нагадаємо, Олексій Суровцев родом з Дніпра. Він прославився участю в серіалах "Слід" та "КОД".

Свою кар'єру розпочинав як танцюрист, а згодом почав зніматися у серіалах. Хоча у фільмографії зірки переважно ролі брутальних персонажів, сам він мріє зіграти романтичного або історичного персонажа.

Під час повномасштабної війни активно займається порятунком тварин, навіть відкрив притулок для котів та зоомагазин.