Зірка "Холостяка" розповіла, чого насправді чекала від Тараса Цимбалюка

Що Валерія сказала про Цимбалюка

Як відомо, на початку знайомства актор робив їй безліч компліментів, і вона дійсно відчувала себе однією з фавориток. Однак надалі ситуація змінилася - спілкування у форматі групових побачень не давало змоги встановити глибший особистий контакт.

"У форматі групових побачень я розкрилася на свій максимум", - наголосила вона.

Коментуючи своє відеозвернення, в якому вона згадала про "чоловічі вчинки", Валерія пояснила, що очікувала від Тараса запрошення на індивідуальне побачення. Це мало стати для неї сигналом про взаємний інтерес.

"Я чекала запрошення на індивідуальне побачення. На той момент у мене виникло питання: а чи подобаюся я йому взагалі як жінка? Наприкінці звернення я навмисно сказала про взаємну зацікавленість, щоб отримати його стовідсоткову реакцію", - зазначила дівчина.

Також вона розповіла, що ще на початку проєкту, коли Тарас прийшов до будинку та запросив дівчат зібратися на зустріч буквально за кілька секунд, вона свідомо не проявила ініціативу.

Цей момент, за словами Валерії, чомусь зачепив головного героя, хоча чому саме вона не знає.

Через що Валерія покинула проєкт "Холостяк"

Дівчина пішла в сьомому випуску просто під час побачення з Цимбалюком. Тоді між Валерією і Тарасом виникли складнощі в спілкуванні. Головний герой відчув, що не відчуває достатнього зближення з учасницею.

Він поцікавився, скільки часу потрібно Валерії, щоб закохатися. Дівчина відповіла, що для неї важливо насамперед зрозуміти, чи подобається вона чоловікові.

На побаченні Тарас також вибачився за брак часу, який у них був. Він додав, що його здивувало, що на проєкті дівчата змушені боротися за одного чоловіка.

Головним фактором, що вплинув на рішення про прощання, стало відчуття відсутності сексуальної енергії між ними та певна "стінка" у спілкуванні.

Також на рішення вплинула сукня Валерії з написами з попереднього випуску - її "ідеальність" збентежила Холостяка. У результаті Тарас вирішив попрощатися з Валерією до Церемонії троянд.

"Я не можу розслабитися і поводитися звично. Мені здається, що ми по-різному дивимося на світ", - сказав він у підсумку дівчині.

