Звезда "Холостяка" рассказала, чего на самом деле ждала от Тараса Цымбалюка

Что Валерия сказала про Цымбалюка

Как известно, в начале знакомства актер делал ей множество комплиментов, и она действительно чувствовала себя одной из фавориток. Однако в дальнейшем ситуация изменилась - общение в формате групповых свиданий не позволяло установить более глубокий личный контакт.

"В формате групповых свиданий я раскрылась на свой максимум", - подчеркнула она.

Комментируя свое видеообращение, в котором она вспомнила о "мужских поступках", Валерия объяснила, что ожидала от Тараса приглашения на индивидуальное свидание. Это должно было стать для нее сигналом о взаимном интересе.

"Я ждала приглашения на индивидуальное свидание. На тот момент у меня возник вопрос: а нравлюсь ли я ему вообще как женщина? В конце обращения я намеренно сказала о взаимной заинтересованности, чтобы получить его стопроцентную реакцию", - отметила девушка.

Также она рассказала, что еще в начале проекта, когда Тарас пришел в дом и пригласил девушек собраться на встречу буквально за несколько секунд, она сознательно не проявила инициативу.

Этот момент, по словам Валерии, почему-то задел главного героя, хотя почему именно она не знает.

Валерия Жуковская (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)

Из-за чего Валерия покинула проект "Холостяк"

Девушка ушла в седьмом выпуске прямо во время свидания с Цымбалюком. Тогда между Валерией и Тарасом возникли сложности в общении. Главный герой почувствовал, что не чувствует достаточного сближения с участницей.

Он поинтересовался, сколько времени нужно Валерии, чтобы влюбиться. Девушка ответила, что для нее важно прежде всего понять, нравится ли она мужчине.

На свидании Тарас также извинился за нехватку времени, которое у них было. Он добавил, что его удивило, что на проекте девушки вынуждены бороться за одного мужчину.

Главным фактором, повлиявшим на решение о прощании, стало ощущение отсутствия сексуальной энергии между ними и определенная "стенка" в общении.

Также на решение повлияло платье Валерии с надписями из предыдущего выпуска - его "идеальность" смутила Холостяка. В результате Тарас решил попрощаться с Валерией до Церемонии роз.

"Я не могу расслабиться и вести себя привычно. Мне кажется, что мы по-разному смотрим на мир", - сказал он в итоге девушке.

Валерия Жуковская (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)