Зірка "Х-Фактору" схуд на 10 кіло та розсекретив свою вагу зараз: "Немає жорсткого режиму"

Український співак Дмитро Волканов розповів, скільки важить після помітного схуднення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки для проєкту "Ближче до зірок".

За словами артиста, на його фізичну форму вплинули напружений концертний графік, постійні переїзди та проблеми зі сном.

Виконавець пояснив, що через активну роботу йому було непросто дотримуватися нормального режиму харчування.

Усе це поступово позначилося на його зовнішності.

Найбільше Волканова засмучувало власне відображення в дзеркалі, адже при невисокому зрості набрана вага стала для нього особливо помітною.

"Я невеличкого зросту - в мене 164 см зріст. І на той момент я важив майже 73 кг. Я так на себе глянув в дзеркало - мені це не подобалось", - говорить виконавець.

Зрештою він вирішив узяти себе в руки й змінити звички.

Волканов каже, що ключову роль у його трансформації відіграла самодисципліна.

Дмитро Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Він почав менше їсти та додав до свого життя регулярні тренування у спортзалі.

При цьому співак наголошує, що не виснажував себе суворими обмеженнями чи надто жорстким режимом.

Попри це, йому вдалося скинути понад 10 кілограмів.

"У мене є тренер у спортзалі, ми займаємося, але немає якогось жорсткого режиму. Просто я дійсно харчуюся трішки менше, ніж загалом. Зараз я 61,8 кг", - зазначив Дмитро.

Нині зірка "X-Фактора" важить 61,8 кілограма і, схоже, задоволений результатом своєї роботи над собою.