Звезда "Х-Фактора" похудел на 10 кило и рассекретил свой вес сейчас: "Нет жесткого режима"

19:01 22.03.2026 Вс
2 мин
После заметной трансформации певец признался, что именно заставило его серьезно взяться за себя
aimg Иванна Пашкевич
Звезда "Х-Фактора" похудел на 10 кило и рассекретил свой вес сейчас: "Нет жесткого режима" Дмитрий Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Украинский певец Дмитрий Волканов рассказал, сколько весит после заметного похудения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды для проекта "Ближче до зірок".

Больше интересного: Звезда "Х-Фактора" впервые за три года встретился с бабушкой, которая жила в оккупации

По словам артиста, на его физическую форму повлияли напряженный концертный график, постоянные переезды и проблемы со сном.

Исполнитель объяснил, что из-за активной работы ему было непросто придерживаться нормального режима питания.

Все это постепенно сказалось на его внешности.

Больше всего Волканова расстраивало собственное отражение в зеркале, ведь при невысоком росте набранный вес стал для него особенно заметным.

"Я небольшого роста - у меня 164 см рост. И на тот момент я весил почти 73 кг. Я так на себя посмотрел в зеркало - мне это не нравилось", - говорит исполнитель.

В конце концов он решил взять себя в руки и изменить привычки.

Волканов говорит, что ключевую роль в его трансформации сыграла самодисциплина.

Он начал меньше есть и добавил в свою жизнь регулярные тренировки в спортзале.

При этом певец отмечает, что не изнурял себя строгими ограничениями или слишком жестким режимом.

Несмотря на это, ему удалось сбросить более 10 килограммов.

"У меня есть тренер в спортзале, мы занимаемся, но нет какого-то жесткого режима. Просто я действительно питаюсь немного меньше, чем в целом. Сейчас я 61,8 кг", - отметил Дмитрий.

Сейчас звезда "X-Фактора" весит 61,8 килограмма и, похоже, доволен результатом своей работы над собой.

Вас еще может заинтересовать:

Волканов назвал поступок Данилко, который не мог не ошарашить

Волканов засветился с любимой, которую скрывал три года

Ставка на мировой кризис. Иран отказывается капитулировать в войне с США, - WP
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО