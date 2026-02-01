ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Офіційно. Олександр Зінченко – гравець "Аякса"

Неділя 01 лютого 2026 20:11
UA EN RU
Офіційно. Олександр Зінченко – гравець "Аякса" Олександр Зінченко (фото: ФК "Аякс")
Автор: Андрій Костенко

Амстердамський "Аякс", лондонський "Арсенал" та український футболіст Олександр Зінченко досягли остаточної угоди щодо трансферу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нідерландського клубу.

Що відомо про угоду

29-річний універсал збірної України підписав повноцінний контракт в Амстердамі. Угода розрахована до завершення поточного сезону та діятиме до 30 червня 2026 року.

Таким чином Зінченко став не орендованим, а повноправним гравцем амстердамців. За нову команду він виступатиме під 47-м номером. Раніше в своїй кар'єрі він грав під 35-м та 17-м номерами.

Офіційно. Олександр Зінченко – гравець &quot;Аякса&quot;

Зінченко підписав повноцінну угоду (фото: ФК "Аякс")

Досвід АПЛ і ставка на результат

Директор з футболу "Аякса" Марейн Беукер пояснив, що клуб розраховує на миттєвий ефект від переходу українця.

"З Олександром ми отримуємо досвідченого гравця, який одразу підсилить команду в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Як лівий захисник він тактично сильний, забезпечує стабільність в обороні та ідеально підходить нашому стилю гри. Він довів у Прем’єр-лізі, що, окрім захисту, може відігравати важливу роль у побудові атак та просуванні м'яча між лініями. Ми дуже раді, що він приєднається до нашої команди щонайменше до літа", - заявив представник "Аякса".

Офіційно. Олександр Зінченко – гравець &quot;Аякса&quot;

Футбольний шлях Зінченка

Зінченко народився 15 грудня 1996 року в Радомишлі. Футбольну освіту здобував в академії донецького "Шахтаря".

У середині сезону-2015/16 він переїхав до Росії, де дебютував на професійному рівні у складі "Уфи".

Вже влітку 2016 року українець зробив крок до англійської Прем'єр-ліги, підписавши контракт із "Манчестер Сіті". У системі "містян" він провів кілька років, а сезон-2016/17 відіграв в оренді за ПСВ у Нідерландах.

До 2022 року Зінченко залишався гравцем "Сіті", після чого перейшов до "Арсенала". Останні півроку він виступав на правах оренди за "Ноттінгем Форест".

Новий етап у кар'єрі

Для Зінченка перехід до "Аякса" стане поверненням до чемпіонату Нідерландів, де він уже має досвід виступів. В Амстердамі українець має посилити лівий фланг оборони, а також додати команді варіативності завдяки вмінню діяти в центрі поля та розпочинати атаки.

Очікується, що футболіст зможе швидко інтегруватися в ігрову модель "Аякса" та допоможе клубу у боротьбі за місця в єврокубках.

Раніше ми повідомили, що екс-зірка "Шахтаря" вперше забив у АПЛ.

Також дізнайтеся про топ-10 переходів в УПЛ у поточне трансферне вікно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Олександр Зінченко Арсенал Аякс
Новини
Трагедія під Павлоградом: дрон РФ атакував автобус ДТЕК, 15 загиблих
Трагедія під Павлоградом: дрон РФ атакував автобус ДТЕК, 15 загиблих
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві