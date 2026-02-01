Офіційно. Олександр Зінченко – гравець "Аякса"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нідерландського клубу .

Що відомо про угоду

29-річний універсал збірної України підписав повноцінний контракт в Амстердамі. Угода розрахована до завершення поточного сезону та діятиме до 30 червня 2026 року.

Таким чином Зінченко став не орендованим, а повноправним гравцем амстердамців. За нову команду він виступатиме під 47-м номером. Раніше в своїй кар'єрі він грав під 35-м та 17-м номерами.

Зінченко підписав повноцінну угоду (фото: ФК "Аякс")

Досвід АПЛ і ставка на результат

Директор з футболу "Аякса" Марейн Беукер пояснив, що клуб розраховує на миттєвий ефект від переходу українця.

"З Олександром ми отримуємо досвідченого гравця, який одразу підсилить команду в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Як лівий захисник він тактично сильний, забезпечує стабільність в обороні та ідеально підходить нашому стилю гри. Він довів у Прем’єр-лізі, що, окрім захисту, може відігравати важливу роль у побудові атак та просуванні м'яча між лініями. Ми дуже раді, що він приєднається до нашої команди щонайменше до літа", - заявив представник "Аякса".

Футбольний шлях Зінченка

Зінченко народився 15 грудня 1996 року в Радомишлі. Футбольну освіту здобував в академії донецького "Шахтаря".

У середині сезону-2015/16 він переїхав до Росії, де дебютував на професійному рівні у складі "Уфи".

Вже влітку 2016 року українець зробив крок до англійської Прем'єр-ліги, підписавши контракт із "Манчестер Сіті". У системі "містян" він провів кілька років, а сезон-2016/17 відіграв в оренді за ПСВ у Нідерландах.

До 2022 року Зінченко залишався гравцем "Сіті", після чого перейшов до "Арсенала". Останні півроку він виступав на правах оренди за "Ноттінгем Форест".

Новий етап у кар'єрі

Для Зінченка перехід до "Аякса" стане поверненням до чемпіонату Нідерландів, де він уже має досвід виступів. В Амстердамі українець має посилити лівий фланг оборони, а також додати команді варіативності завдяки вмінню діяти в центрі поля та розпочинати атаки.

Очікується, що футболіст зможе швидко інтегруватися в ігрову модель "Аякса" та допоможе клубу у боротьбі за місця в єврокубках.