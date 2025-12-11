"Терпение лопнуло": Винник впервые раскрыл, как помогает ВСУ

Олег Винник рассказал о том, как он помогал Вооруженным силам Украины с начала российского вторжения, и объяснил, почему никогда не афишировал своих действий.

Как Олег Винник помогает ВСУ

Винник рассказал, что с ним поддерживает связь командир его бывшей охранной команды, который сейчас живет в Хмельницком. Именно он помогал певцу доставлять автомобили для нужд военных - иногда привозил по 15-20 машин.

По словам артиста, этот человек предложил взять часть работы на себя, когда увидел, как Винник лично искал технику и скупал машины, в том числе и рефрижераторы для транспортировки погибших.

Командир тогда сказал: мол, он сам будет заниматься пригоном авто, а Винник только будет финансировать закупки, чтобы не изнурять себя.

"Он говорит: "Анатольевич, ты себя загонишь на тот свет. Давай, ты будешь мне находить, а ты просто, ну, давай деньги, плати, я буду пригонять. Так у нас было'", - рассказал Винник.

Артист отметил, что часто ему приписывают расходы на пиар или критикуют в соцсетях, тогда как значительная часть его помощи оставалась незаметной.

Кроме того, по словам Винника, он всегда старался действовать самостоятельно, не ожидая помощи от других.

"Я никого не просил. Я начал просить по людям деньги, начал. У меня есть, конечно, в контактах было много людей, чиновников, мэров и так далее. Я звоню и говорю: "Вот, пожалуйста, дай мне на фонд, я хочу вот туда и туда". Думаете, кто-то мне где-то помог. Никто", - рассказал артист.

Винник подчеркнул, что лично тратил собственные средства, организовывал доставку автомобилей и необходимых вещей для военных и пострадавших.

"Олег просто из своего кармана вытаскивал, ездил сам, как мог, с семьей, малый за рулем, мой сын, жена. Сначала он ищет по интернету эти все машины и не только машины, и мы ездим и это делаем. И коляски, я имею в виду, эти коляски инвалидные, и так далее. Все, что хочешь", - подчеркнул Олег.

Олег Винник с женой (скриншот)

Почему Винник публично не афиширует о помощи для ВСУ

Певец отметил, что молчание по поводу этих дел - это его принцип.

"Я не говорил, я молчал. Когда ты молчишь, а тебя банят. Оно не то, что обидно. Оно приходит, как я сейчас пою в моей песне, которая сейчас выйдет, она уже есть в этом ТикТоке. И там есть такие слова: "Терпение лопнуло, дошло до предела. Держаться дальше мы были не в силах. Не в состоянии", - подчеркнул Винник.

О том, как помогал в 2022 году, когда его называли предателем в сети

Винник отметил, что всегда старался помогать тем, кто реально нуждается в поддержке, и никогда не навязывал свою помощь.

По его словам, в начале войны - весной 2022 года - к нему обратился Роман Стефанович, который сообщил, что необходимо перевозить тела погибших, чтобы они не разлагались.

"Начинается весна, 22-й год, и нужно тела ребят перевозить, чтобы черви, извините, не поели в их мешках", - напомнил певец слова того времени.

Винник отметил, что на тот момент самостоятельно организовал все необходимое и тратил собственные средства.

"Я говорю: "Конечно, я сделаю. Я на тот момент мог это сделать, за свои средства это все делал", - отметил он.

В то же время в информационном пространстве артист не афишировал это, поэтому ему часто прилетало, что он предал Украину, ведь находился за границей.

"Если в этом предатель, обзывайте меня, как хотите. Конечно, опять же, это оскорбительно. Я не считаю себя предателем и никогда в жизни не буду считать. Где бы я ни жил. И если мне в глаза кто-то скажет, что ты предатель, я не думаю, что это просто сказать в глаза человеку. Предатели - не я, а предатели те, которые на той стороне", - добавил певец.