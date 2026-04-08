Журналістка заявила про погрози через інтерв’ю з Тополею: його команда назвала причину претензій

Журналістка Марічка Довбенко заявила, що після публікації інтерв’ю з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею зіткнулася з тиском з боку його команди.

Про що заявила Довбенко

За словами журналістки, після виходу інтерв’ю вона отримала повідомлення від YouTube про скаргу через нібито порушення конфіденційності.

"Я отримала повідомлення від YouTube щодо подання скарги на це відео за порушення конфіденційності. Команда артиста також погрожує заблокувати мій канал, подати в суд та знищити мою програму і моє ім’я", - написала блогерка.

Довбенко стверджує, що вимоги з боку представників артиста звучали в ультимативній формі.

За її словами, її намагалися змусити прибрати частину висловлювань з інтерв’ю або взагалі видалити весь випуск.

"Як незалежна журналістка, я відмовилась це робити, оскільки усе, сказане гостем під час запису, було при здоровому глузді та добровільно. Усі погрози у мій бік зафіксовані. Якщо це не зупиниться, вони будуть вважатися перешкоджанням моїй журналістській діяльності та будуть опубліковані", - сказала авторка каналу "очі в очі".

У команді Тополі озвучили свою версію конфлікту

Водночас сторона Тараса Тополі заявляє, що проблема виникла через порушення попередніх домовленостей.

В інтерв’ю співак справді уникав частини запитань про розлучення та наголошував, що між ним і Оленою є домовленість не коментувати окремі теми.

Позицію команди артиста публічно озвучив адвокат Ярослав Куц в Instagram.

"Довбенко, удаваний тиск та хайп. Як друг, юрист і адвокат Тараса Тополі, а також той, лише завдяки кому, власне, й сталося єдине за останніх декілька місяців інтервʼю Тараса - Довбенко, мушу прояснити" - почав юрист.

За словами Куца, кілька місяців тому до нього звернувся його вже колишній товариш із проханням допомогти організувати інтерв’ю для його дівчини з Тарасом Тополею, оскільки команда артиста раніше не погоджувалася на такі розмови.

"Бо Тарас місяцями категорично відмовлявся йти на подібні інтервʼю, колупатися в деталях сімейного життя, розлучення, коментувати будь-що повʼязане з цим. В силу особистих переконань і взаємних домовленостей з ексдружиною, скріплених договором", - пояснив друг артиста.

Адвокат каже, що зрештою музиканта вдалося переконати дати інтерв’ю, але за чіткої умови - тема особистого життя в розмові не порушуватиметься.

"Мені пообіцяли, що все буде витримано, а фінальна версія інтервʼю буде повністю узгоджена зі мною і пресслужбою гурту Антитіла", - пише адвокат.

Що кажуть про запис і публікацію інтерв’ю

Як розповів Куц, зустріч для запису інтерв’ю відбулася наприкінці лютого. Однак, за його словами, вже під час самої бесіди журналістка неодноразово поверталася до теми шлюбу, розлучення та конфлікту з колишньою дружиною артиста.

"Проте, вже під час запису розмови Довбенко неодноразово ставила Тарасу провокативні запитання про шлюб, розлучення і "скандал" з ексдружиною", - розповідає Куц.

Після завершення запису, стверджує адвокат, представниця команди Тополі звернула увагу журналістки на те, що попередні домовленості були порушені.

За його словами, у відповідь прозвучала обіцянка узгодити фінальну версію перед публікацією, однак у випуску все ж залишилися фрагменти, пов’язані з розлученням.

"Звісно, я одразу звернувся і до Довбенко і до свого колишнього товариша з текстовою та усною претензією про непорядність, непрофесіоналізм та порушення авторських прав при публікації запису розмови із Тарасом Тополею без його згоди. А також з вимогою негайно видалити інтервʼю. У відповідь я почув, що я "тисну", "погрожую", "погрожую журналісту і т.д.", - розповідає адвокат Тараса Тополі.

Ярослав Куц також заявив, що далі можливі юридичні кроки, скарги до YouTube та блокування ресурсу, на якому було оприлюднене інтерв’ю.

За його словами, йдеться про ситуацію, де, як вважає сторона артиста, "здійснено порушення авторських прав Тараса Тополі та допущено повне невігластво і неповагу до особистого життя Тараса і його ексдружини".