Журналистка заявила об угрозах из-за интервью с Тополей: его команда назвала причину претензий

12:02 08.04.2026 Ср
4 мин
Маричка Двобенко говорит о вмешательстве в ее работу, а команда певца - о сорванных договоренностях
aimg Иванна Пашкевич
Маричка Довбенко заявила об угрозах после публикации интервью с Тарасом Тополей (скриншот из видео)

Журналистка Маричка Довбенко заявила, что после публикации интервью с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей столкнулась с давлением со стороны его команды.

Больше интересного: Тарас Тополя высказался о причинах развода с женой

О чем заявила Довбенко

По словам журналистки, после выхода интервью она получила сообщение от YouTube о жалобе из-за якобы нарушения конфиденциальности.

"Я получила сообщение от YouTube о подаче жалобы на это видео за нарушение конфиденциальности. Команда артиста также угрожает заблокировать мой канал, подать в суд и уничтожить мою программу и мое имя", - написала блогерша.

Довбенко утверждает, что требования со стороны представителей артиста звучали в ультимативной форме.

По ее словам, ее пытались заставить убрать часть высказываний из интервью или вообще удалить весь выпуск.

"Как независимая журналистка, я отказалась это делать, поскольку все, сказанное гостем во время записи, было в здравом уме и добровольно. Все угрозы в мою сторону зафиксированы. Если это не остановится, они будут считаться препятствованием моей журналистской деятельности и будут опубликованы", - сказала автор канала "очі в очі".

В команде Тополи озвучили свою версию конфликта

В то же время сторона Тараса Тополи заявляет, что проблема возникла из-за нарушения предыдущих договоренностей.

В интервью певец действительно избегал части вопросов о разводе и отмечал, что между ним и Еленой есть договоренность не комментировать отдельные темы.

Позицию команды артиста публично озвучил адвокат Ярослав Куц в Instagram.

"Довбенко, мнимое давление и хайп. Как друг, юрист и адвокат Тараса Тополи, а также тот, только благодаря кому, собственно, и произошло единственное за последние несколько месяцев интервью Тараса - Довбенко, должен прояснить", - начал юрист.

По словам Куца, несколько месяцев назад к нему обратился его уже бывший товарищ с просьбой помочь организовать интервью для его девушки с Тарасом Тополей, поскольку команда артиста ранее не соглашалась на такие разговоры.

Тарас Тополя на интервью с Марчкой Довбенко (скриншот из видео)

"Потому что Тарас месяцами категорически отказывался идти на подобные интервью, ковыряться в деталях семейной жизни, развода, комментировать что-либо связанное с этим. В силу личных убеждений и взаимных договоренностей с экс-супругой, скрепленных договором", - пояснил друг артиста.

Адвокат говорит, что в конце концов музыканта удалось убедить дать интервью, но при четком условии - тема личной жизни в разговоре подниматься не будет.

"Мне пообещали, что все будет выдержано, а финальная версия интервью будет полностью согласована со мной и пресс-службой группы Антитела", - пишет адвокат.

Что говорят о записи и публикации интервью

Как рассказал Куц, встреча для записи интервью состоялась в конце февраля. Однако, по его словам, уже во время самой беседы журналистка неоднократно возвращалась к теме брака, развода и конфликта с бывшей женой артиста.

"Тем не менее, уже во время записи разговора Довбенко неоднократно задавала Тарасу провокационные вопросы о браке, разводе и "скандале" с экс-супругой", - рассказывает Куц.

После завершения записи, утверждает адвокат, представительница команды Тополи обратила внимание журналистки на то, что предыдущие договоренности были нарушены.

По его словам, в ответ прозвучало обещание согласовать финальную версию перед публикацией, однако в выпуске все же остались фрагменты, связанные с разводом.

"Конечно, я сразу обратился и к Довбенко и к своему бывшему товарищу с текстовой и устной претензией о непорядочности, непрофессионализме и нарушении авторских прав при публикации записи разговора с Тарасом Тополей без его согласия. А также с требованием немедленно удалить интервью. В ответ я услышал, что я "давлю", "угрожаю", "угрожаю журналисту и т.д.", - рассказывает адвокат Тараса Тополи.

Ярослав Куц также заявил, что дальше возможны юридические шаги, жалобы в YouTube и блокировка ресурса, на котором было обнародовано интервью.

По его словам, речь идет о ситуации, где, как считает сторона артиста, "совершено нарушение авторских прав Тараса Тополи и допущено полное невежество и неуважение к личной жизни Тараса и его экс-супруги".

Еще больше интересного:

Елена Тополя назвала самый сложный момент развода

На какие признаки манипулятора советует обращать внимание Елена Тополя

Больше по теме:
Тарас Тополя Звезды шоу-бизнеса
Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света