Жіноча збірна дізналася суперниць на Євро-2026: хто у групі з Україною

Жіноча збірна України з волейболу отримала суперниць на груповому етапі чемпіонату Європи-2026.
Про суперників збірної України - повідомляє РБК-Україна.
Збірна України отримала пряму путівку на чемпіонат Європи завдяки дев’ятому місцю на Євро-2023.
Хоча пряму кваліфікацію здобувають лише вісім команд, українки потрапили на турнір, оскільки дві вищі за підсумками попереднього Євро збірні вже кваліфікувалися як країни-господарки.
Група B складається з Чехії, Сербії, Австрії, України, Болгарії та Греції.
Для виходу з групи українкам необхідно потрапити до чотирьох найкращих команд.
Чемпіонат Європи-2026 прийматимуть азербайджанський Баку, турецька Анкара, чеське Брно та шведський Гетеборг. А самі змагання відбудуться з 21 серпня по 6 вересня.
В Україні офіційним транслятором є "Суспільне Спорт".
