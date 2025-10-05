UA

Жіноча збірна дізналася суперниць на Євро-2026: хто у групі з Україною

Жіноча збірна України з волейболу (фото: fivb.com)
Автор: Катерина Урсатій

Жіноча збірна України з волейболу отримала суперниць на груповому етапі чемпіонату Європи-2026.

Про суперників збірної України - повідомляє РБК-Україна.

Україна напряму вийшла на Євро-2026

Збірна України отримала пряму путівку на чемпіонат Європи завдяки дев’ятому місцю на Євро-2023.

Хоча пряму кваліфікацію здобувають лише вісім команд, українки потрапили на турнір, оскільки дві вищі за підсумками попереднього Євро збірні вже кваліфікувалися як країни-господарки.

Суперниці української команди у групі B

Група B складається з Чехії, Сербії, Австрії, України, Болгарії та Греції.

  • Сербія - триразова чемпіонка Європи, фіналістка Євро-2023.
  • Чехія - одна з країн-господарок Євро-2026, найвище досягнення – бронза 1993 року.
  • Австрія - повертається на Євро вперше з 1971 року, раніше займала 12-те місце у 1963 році.
  • Болгарія - регулярний учасник континентальних першостей, чемпіонка Європи 1981 року.
  • Греція - відібралася через кваліфікацію, найвище досягнення – восьме місце на Євро-1991.

Для виходу з групи українкам необхідно потрапити до чотирьох найкращих команд.

Де і коли дивитися матчі

Чемпіонат Європи-2026 прийматимуть азербайджанський Баку, турецька Анкара, чеське Брно та шведський Гетеборг. А самі змагання відбудуться з 21 серпня по 6 вересня.

В Україні офіційним транслятором є "Суспільне Спорт".

Нагадаємо, що вже відомі суперники й для чоловічої збірної України на Євро-2026.

Раніше ми розповіли, як Італія виграла жіночій чемпіонат світу з волейболу.

Також читайте, як Міжнародна федерація волейболу оголосила несподіваних господарів майбутніх чемпіонатів світу.

Збірна УкраїниВолейбол