Такого ще ніколи не було. Міжнародна федерація волейболу оголосила несподіваних господарів чемпіонатів світу

Маніла, П'ятниця 26 вересня 2025 20:17
Такого ще ніколи не було. Міжнародна федерація волейболу оголосила несподіваних господарів чемпіонатів світу Фото: Чоловіча збірна України на ЧС-2025 (volleyballworld.com)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація волейболу визначилася з країнами-господарями чоловічих та жіночих чемпіонатів світу 2027 та 2029 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Історичні рішення

Країн-господарів прийдешніх світових форумів назвали під час засідання на Філіппінах, де триває чоловічий ЧС-2025.

Наступний чоловічий турнір пройде в 2027 році в сусідній з Україною Польщі. А жіночий чемпіонат світу прийматимуть одразу дві країни – США та Канада. Це буде першим випадком в історії, коли світова першість пройде у Північній Америці..

Натомість господарем чоловічого чемпіонату світу-2029 з волейболу стане Катар. Це також буде перший досвід проведення світової першості на Близькому Сході. З господарем жіночої першості-2029 ще не визначились, про рішення буде оголошено пізніше.

Господарі наступних чемпіонатів світу з волейболу:

  • 2027 рік. Польща – чоловічий; США та Канада – жіночий
  • 2029 рік. Катар – чоловічий

"Калібр країн-господарів підкреслює всесвітній імпульс волейболу. Проведення чемпіонату світу в Північній Америці та на Близькому Сході – двох найбільш динамічних ринків зростання – з'єднає нас з новими вболівальниками та забезпечить незабутні враження на аренах та під час трансляцій", - пояснив історичний вибір генеральний директор Volleyball World Уго Валенсі.

Перші учасники майбутніх турнірів

Таким чином вже відомі три учасники майбутнього ЧС-2027 серед жінок. Це дві збірні країн-господарів – США та Канади. А також Італія – чинні чемпіонки світу.

У чоловіків місце на турнірі наразі забронювали лише господарі – поляки. За чемпіонство та пряму путівку на мундіаль-2027 зараз проходить боротьба на поточній першості, де вперше в історії півфінальні пари склали виключно європейські збірні.

Жіноча збірна України на ЧС-2025 стала кращою серед гірших (фото: volleyballworld.com)

Жіноча збірна України на ЧС-2025 стала кращою серед гірших (фото: volleyballworld.com)

Результати й перспективи України

Національним командам нашої країни – чоловічій та жіночій – доведеться боротися за право виступити у фінальних турнірах.

На чемпіонатах-2025 вперше за довгі роки були представлені обидві збірні України.

Наша жіноча команда лише вдруге в історії брала участь у ЧС. До цього "синьо-жовті" грали на світовому форумі в далекому 1994 році.

На турнірі, що приймав Таїланд, українки на старті групового етапу без шансів програли чинним на той час чемпіонкам світу із Сербії (0:3). Потім "зарубились" з японками у матчі, де фактично вирішувалась доля другого місця і путівки в плей-офф. Поєдинок тривав п'ять сетів і завершився на користь азійської команди – 3:2. У заключній грі наша команда впевнено перемогла Камерун – 3:0.

Підопічні польського фахівця Якуба Глушака показали найкращий результат серед команд, що фінішували в групах третіми (4 очка, різниця партій – 5:6) та посіли в підсумковій кваліфікації умовне 17-те місце серед 32-х учасників.

Чоловіча команда, яка втретє в історії грала на ЧС, також виграла лише один поєдинок – у Алжира (3:0), та всуху (0:3) поступилася іншим суперникам – Бельгії та Італії. Підопічні аргентинця Рауля Лосано показали найгірший результат серед усіх команд, що фінішували в групах третіми (3 очки, різниця партій – 3:6). Це – умовне 24-те місце серед 32-х учасників фіналу.

Раніше ми розповіли, як молодіжна збірна України з волейболу на ЧС-2025 (U-21) повторила найкращий результат в історії.

Також читайте, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

