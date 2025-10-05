Женская сборная узнала соперниц на Евро-2026: кто в группе с Украиной

Женская сборная Украины по волейболу получила соперниц на групповом этапе чемпионата Европы-2026.
О соперниках сборной Украины - сообщает РБК-Украина.
Сборная Украины получила прямую путевку на чемпионат Европы благодаря девятому месту на Евро-2023.
Хотя прямую квалификацию получают только восемь команд, украинки попали на турнир, поскольку две высшие по итогам предыдущего Евро сборные уже квалифицировались как страны-хозяйки.
Группа B состоит из Чехии, Сербии, Австрии, Украины, Болгарии и Греции.
Для выхода из группы украинкам необходимо попасть в четыре лучших команды.
Чемпионат Европы-2026 будут принимать азербайджанский Баку, турецкая Анкара, чешский Брно и шведский Гетеборг. А сами соревнования пройдут с 21 августа по 6 сентября.
В Украине официальным транслятором является "Суспільне Спорт".
