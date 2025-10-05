ua en ru
Жереб Євро-2026 з волейболу: Україна потрапила в "групу смерті" з Польщею

Неділя 05 жовтня 2025 12:47
UA EN RU
Жереб Євро-2026 з волейболу: Україна потрапила в "групу смерті" з Польщею Збірна України з волейболу (фото: https://www.facebook.com/Федерація-волейболу-України)
Автор: Катерина Урсатій

Чоловіча збірна України з волейболу визначилася з опонентами на континентальній першості 2026 року.

Про суперників збірної України - повідомляє РБК-Україна.

Склад груп і формат турніру

Фінальна частина чемпіонату Європи-2026 відбудеться з 9 по 26 вересня одразу у чотирьох країнах - Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії.

У турнірі братимуть участь 24 національні збірні: господарі, вісім найкращих команд попереднього Євро-2023, серед яких і Україна, а також дванадцять колективів, що подолали кваліфікацію.

Жеребкування визначило, що українська команда зіграє у групі В. Разом із "синьо-жовтими" за вихід до плейоф поборються збірні Польщі, Болгарії, Північної Македонії, Португалії та Ізраїлю.

Повний розподіл виглядає так:

  • Група А: Італія, Швеція, Словенія, Чехія, Греція, Словаччина
  • Група В: Болгарія, Північна Македонія, Польща, Україна, Португалія, Ізраїль
  • Група С: Фінляндія, Естонія, Сербія, Бельгія, Нідерланди, Данія
  • Група D: Румунія, Латвія, Франція, Німеччина, Туреччина, Швейцарія

До 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Найскладнішим опонентом для українців стане збірна Польщі - чинний чемпіон Європи, а також володар титулу Ліги націй. Поляки посідають перше місце у світовому рейтингу і стабільно входять до трійки призерів континентальних першостей. На їхньому рахунку два "золота", п’ять "срібних" і чотири "бронзові" медалі Євро.

Досягнення збірної України

Для чоловічої збірної України це буде дев’ятий чемпіонат Європи в історії. Найкращим результатом команди залишаються два виходи до чвертьфіналу у 2019 та 2023 роках.

Цьогоріч українці прагнуть повторити або перевершити цей результат, адже команда поступово закріплюється серед найсильніших збірних континенту.

Цікаві факти про Євро-2026

Серед усіх учасників турніру одразу 21 команда грала на попередньому Євро-2023, що свідчить про стабільність європейського волейбольного елітного пулу. Найменший досвід мають збірні Швейцарії та Латвії – для них майбутній турнір стане лише третім у історії.

Найтитулованішою командою чемпіонатів Європи є Італія, яка має сім перемог, п’ять "срібних" і три "бронзові" медалі. Саме Італія, разом із Болгарією, Фінляндією та Румунією, прийматиме матчі континентальної першості.

Після успішного виступу на Євро-2023 українська команда має шанс закріпити свій статус серед провідних збірних континенту. Група видається непростою, але потенціал "синьо-жовтих" дозволяє розраховувати на вихід у плейоф і боротьбу за історичний результат.

