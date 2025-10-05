Жіноча збірна дізналася суперниць на Євро-2026: хто у групі з Україною
Жіноча збірна України з волейболу отримала суперниць на груповому етапі чемпіонату Європи-2026.
Про суперників збірної України - повідомляє РБК-Україна.
Україна напряму вийшла на Євро-2026
Збірна України отримала пряму путівку на чемпіонат Європи завдяки дев’ятому місцю на Євро-2023.
Хоча пряму кваліфікацію здобувають лише вісім команд, українки потрапили на турнір, оскільки дві вищі за підсумками попереднього Євро збірні вже кваліфікувалися як країни-господарки.
Суперниці української команди у групі B
Група B складається з Чехії, Сербії, Австрії, України, Болгарії та Греції.
- Сербія - триразова чемпіонка Європи, фіналістка Євро-2023.
- Чехія - одна з країн-господарок Євро-2026, найвище досягнення – бронза 1993 року.
- Австрія - повертається на Євро вперше з 1971 року, раніше займала 12-те місце у 1963 році.
- Болгарія - регулярний учасник континентальних першостей, чемпіонка Європи 1981 року.
- Греція - відібралася через кваліфікацію, найвище досягнення – восьме місце на Євро-1991.
Для виходу з групи українкам необхідно потрапити до чотирьох найкращих команд.
Де і коли дивитися матчі
Чемпіонат Європи-2026 прийматимуть азербайджанський Баку, турецька Анкара, чеське Брно та шведський Гетеборг. А самі змагання відбудуться з 21 серпня по 6 вересня.
В Україні офіційним транслятором є "Суспільне Спорт".
