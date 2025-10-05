ua en ru
Женская сборная узнала соперниц на Евро-2026: кто в группе с Украиной

Воскресенье 05 октября 2025 13:55
Женская сборная узнала соперниц на Евро-2026: кто в группе с Украиной Женская сборная Украины по волейболу (фото: fivb.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская сборная Украины по волейболу получила соперниц на групповом этапе чемпионата Европы-2026.

О соперниках сборной Украины - сообщает РБК-Украина.

Украина напрямую вышла на Евро-2026

Сборная Украины получила прямую путевку на чемпионат Европы благодаря девятому месту на Евро-2023.

Хотя прямую квалификацию получают только восемь команд, украинки попали на турнир, поскольку две высшие по итогам предыдущего Евро сборные уже квалифицировались как страны-хозяйки.

Соперницы украинской команды в группе B

Группа B состоит из Чехии, Сербии, Австрии, Украины, Болгарии и Греции.

  • Сербия - трехкратная чемпионка Европы, финалистка Евро-2023.
  • Чехия - одна из стран-хозяек Евро-2026, наивысшее достижение - бронза 1993 года.
  • Австрия - возвращается на Евро впервые с 1971 года, ранее занимала 12-е место в 1963 году.
  • Болгария - регулярный участник континентальных первенств, чемпионка Европы 1981 года.
  • Греция - отобралась через квалификацию, наивысшее достижение - восьмое место на Евро-1991.

Для выхода из группы украинкам необходимо попасть в четыре лучших команды.

Где и когда смотреть матчи

Чемпионат Европы-2026 будут принимать азербайджанский Баку, турецкая Анкара, чешский Брно и шведский Гетеборг. А сами соревнования пройдут с 21 августа по 6 сентября.

В Украине официальным транслятором является "Суспільне Спорт".

Напомним, что уже известны соперники и для мужской сборной Украины на Евро-2026.

Ранее мы рассказали, как Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

Также читайте, как Международная федерация волейбола объявила неожиданных хозяев будущих чемпионатов мира.

