Женская сборная узнала соперниц на Евро-2026: кто в группе с Украиной

Женская сборная Украины по волейболу получила соперниц на групповом этапе чемпионата Европы-2026.

Украина напрямую вышла на Евро-2026

Сборная Украины получила прямую путевку на чемпионат Европы благодаря девятому месту на Евро-2023.

Хотя прямую квалификацию получают только восемь команд, украинки попали на турнир, поскольку две высшие по итогам предыдущего Евро сборные уже квалифицировались как страны-хозяйки.

Соперницы украинской команды в группе B

Группа B состоит из Чехии, Сербии, Австрии, Украины, Болгарии и Греции.

Сербия - трехкратная чемпионка Европы, финалистка Евро-2023.

- трехкратная чемпионка Европы, финалистка Евро-2023. Чехия - одна из стран-хозяек Евро-2026, наивысшее достижение - бронза 1993 года.

- одна из стран-хозяек Евро-2026, наивысшее достижение - бронза 1993 года. Австрия - возвращается на Евро впервые с 1971 года, ранее занимала 12-е место в 1963 году.

- возвращается на Евро впервые с 1971 года, ранее занимала 12-е место в 1963 году. Болгария - регулярный участник континентальных первенств, чемпионка Европы 1981 года.

- регулярный участник континентальных первенств, чемпионка Европы 1981 года. Греция - отобралась через квалификацию, наивысшее достижение - восьмое место на Евро-1991.

Для выхода из группы украинкам необходимо попасть в четыре лучших команды.

Где и когда смотреть матчи

Чемпионат Европы-2026 будут принимать азербайджанский Баку, турецкая Анкара, чешский Брно и шведский Гетеборг. А сами соревнования пройдут с 21 августа по 6 сентября.

В Украине официальным транслятором является "Суспільне Спорт".