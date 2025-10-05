Женская сборная узнала соперниц на Евро-2026: кто в группе с Украиной
Женская сборная Украины по волейболу получила соперниц на групповом этапе чемпионата Европы-2026.
О соперниках сборной Украины - сообщает РБК-Украина.
Украина напрямую вышла на Евро-2026
Сборная Украины получила прямую путевку на чемпионат Европы благодаря девятому месту на Евро-2023.
Хотя прямую квалификацию получают только восемь команд, украинки попали на турнир, поскольку две высшие по итогам предыдущего Евро сборные уже квалифицировались как страны-хозяйки.
Соперницы украинской команды в группе B
Группа B состоит из Чехии, Сербии, Австрии, Украины, Болгарии и Греции.
- Сербия - трехкратная чемпионка Европы, финалистка Евро-2023.
- Чехия - одна из стран-хозяек Евро-2026, наивысшее достижение - бронза 1993 года.
- Австрия - возвращается на Евро впервые с 1971 года, ранее занимала 12-е место в 1963 году.
- Болгария - регулярный участник континентальных первенств, чемпионка Европы 1981 года.
- Греция - отобралась через квалификацию, наивысшее достижение - восьмое место на Евро-1991.
Для выхода из группы украинкам необходимо попасть в четыре лучших команды.
Где и когда смотреть матчи
Чемпионат Европы-2026 будут принимать азербайджанский Баку, турецкая Анкара, чешский Брно и шведский Гетеборг. А сами соревнования пройдут с 21 августа по 6 сентября.
В Украине официальным транслятором является "Суспільне Спорт".
