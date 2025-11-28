Жеребкування чвертьфіналу Кубка України вже сьогодні: коли і де дивитися трансляцію наживо

Коли жеребкування та матчі

Церемонія жеребкування пройде в Будинку футболу в п'ятницю, 28 листопада та розпочнеться о 13:00.

Пряма трансляція події буде проводитися на YouTube-каналі УАФ.

За підсумками жеребкування сформують чотири пари суперників, які боротимуться за вихід до півфіналу.

Ці матчі відбудуться вже весною наступного року. Офіційна базова дата – 4 березня.

Хто зіграє в чвертьфіналі

Боротьбу за трофей продовжують вісім колективів. Уперше в історії на даній стадії представлені лише три команди з елітного дивізіону вітчизняного футболу. Інші – представники Першої та Другої ліги.

Це означає, що у півфіналі гарантовано зіграє мінімум одна команда з нижчого дивізіону.

Усі учасники 1/4 фіналу Кубка України-2025/26

УПЛ

"Динамо" (Київ)

ЛНЗ (Черкаси)

"Металіст 1925" (Харків)

Перша ліга

"Чернігів"

"Буковина" (Чернівці)

"Інгулець" (Петрове)

"Фенікс-Маріуполь"

Друга ліга