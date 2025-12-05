Жеребкування ЧС-2026: з ким де і коли зіграє Україна, якщо вийде в фінал

Україна та потенційні сперники

Збірна України, яка зіграє в європейському плей-офф відбору, потрапила до четвертого кошика – разом з командами з найнижчим рейтингом ФІФА та майбутніми переможцями стикових матчів.

Під час жеребкування "синьо-жовті" отримали по одному потенційному супернику з трьох інших кошиків.

З кошика 1 – Нідерланди

З кошика 2 – Японія

З кошика 3 – Туніс

Ці команди сформували групу F.

Якщо "синьо-жовті" вийдуть у фінал, вони на груповій стадії проведуть такі зустрічі:

14 червня, Україна – Туніс (у місті Арлінгтон)

20 червня, Україна – Нідерланди (Гуаделупе)

25 червня, Україна – Японія (Канзас-Сіті)

За підсумками групового раунду дві перші команди вийдуть до 1/16 фіналу, також туди потраплять 8 з 12-ти кращих збірних, що посіли 3-ті місця.

Шлях України на мундіаль

Для того, щоб потрапити у фінал ЧС-2026, українській команді потрібно здобути перемоги у двох матчах європейського турніру плей-офф.

26 березня 2026 року Україна зіграє у півфіналі проти Швеції. У разі перемоги, суперником команди Сергія Реброва у фіналі 31 березня 2026 року стане сильніший у парі Польща – Албанія.

Обидва матчі збірна України проведе як номінальний господар.