Жеребьевка ЧМ-2026: с кем где и когда сыграет Украина, если выйдет в финал

Украина и потенциальные сперники

Сборная Украины, которая сыграет в европейском плей-офф отбора, попала в четвертую корзину - вместе с командами с самым низким рейтингом ФИФА и будущими победителями стыковых матчей.

Во время жеребьевки "сине-желтые" получили по одному потенциальному сопернику из трех других корзин.

Из корзины 1 - Нидерланды

Из корзины 2 - Япония

Из корзины 3 - Тунис

Эти команды сформировали группу F.

Если "сине-желтые" выйдут в финал, они на групповой стадии проведут следующие встречи:

14 июня, Украина - Тунис (в городе Арлингтон)

20 июня, Украина - Нидерланды (Гуаделупе)

25 июня, Украина - Япония (Канзас-Сити)

По итогам группового раунда две первые команды выйдут в 1/16 финала, также туда попадут 8 из 12-ти лучших сборных, занявших 3-е места.

Путь Украины на мундиаль

Для того, чтобы попасть в финал ЧМ-2026, украинской команде нужно одержать победы в двух матчах европейского турнира плей-офф.

26 марта 2026 года Украина сыграет в полуфинале против Швеции. В случае победы, соперником команды Сергея Реброва в финале 31 марта 2026 года станет сильнейший в паре Польша - Албания.

Оба матча сборная Украины проведет как номинальный хозяин.