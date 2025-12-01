ua en ru
Жах "Динамо", фортуна "Шахтаря" та інші топ-моменти 14 туру УПЛ (відео)

Понеділок 01 грудня 2025 22:07
Жах "Динамо", фортуна "Шахтаря" та інші топ-моменти 14 туру УПЛ (відео) Фото: Олексій Гуцуляк вперше в сезоні забив за "Полісся" (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Черговий тур української Прем'єр-ліги приніс низку несподіваних результатів та ще більше загостри боротьбу в групі лідерів.

Про найцікавіше в 14-му турі – розповідає РБК-Україна.

Тренерів змінюють – результат залишається

Звичайно, найбільше чекали дебюту на чолі чинних чемпіонів України Ігоря Костюка. Були великі сподівання, що поява нового наставника мотивує команду, як це часто буває в футболі.

Але не у випадку з "Динамо". Навіть на фоні "Полтави" – найгіршої команди УПЛ кияни виглядали безвольно й апатично. І як результат – зазнали в чемпіонаті четвертої поразки поспіль (1:2). За всі роки участі "біло-синіх" у першостях України такої жахливої серії ще не було. І це вкотре підтверджує тезу, що набуває популярності – корені кризи в клубі не лише у фігурі тренера.

"Шахтар" рятується, але втрачає

На фоні невдач "Динамо", навіть дивовижний порятунок "Шахтаря" у грі с "Кривбасом" (2:2) загубився в рейтингу новин.

Між тим, ця втрата очок має насторожити "гірників" та нагадати, що їхнім суперником є не лише "Динамо". Точніше, вже зовсім не "Динамо", а нові амбітні проєкти – ЛНЗ, "Полісся", "Колос", "Металіст 1925" та "Кривбас".

Зараз "Шахтар" випереджає черкаську команду лише на два пункти, а житомирців – на чотири. У наступному турі "гірники" завітають у Ковалівку до "Колоса", де потенційно також можуть втратити бали.

Гуцуляк забив за "Полісся"

Серед інших поєдинків туру відзначимо матч у Житомирі, де "Полісся" розібралося із "Зорею" (2:0). Голи за "вовків" забили Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко – беззаперечні лідери команди в попередніх сезонах, які дещо відійшли в тінь після приходу нових тренера та групи гравців. Для Гуцуляка це був перший гол у сезоні УПЛ – трошки дивний показник для найкращого бомбардира збірної України.

Скромно, але ефективно зіграв ЛНЗ. Мінімально здолавши "Кудрівку (1:0), підопічні Віталія Пономарьова продовжують наступати на п'яти "Шахтарю".

Несподівано втратили темп "Колос" та "Металіст 1925", які не зуміли взяти свої очки у зустрічах з "Оболонню" та "Епіцентром" відповідно. Обидва матчі принесли нульові нічиї.

Усі результати туру

"Оболонь" – "Колос" – 0:0

ЛНЗ – "Кудрівка" – 1:0 (Ассінор, 37)

"Верес" – "Карпати" – 0:0

"Олександрія" – "Рух" – 0:1 (Роман, 22)

"Епіцентр" – "Металіст 1925" – 0:0

"Полісся" – "Зоря" – 2:0 (Гуцуляк, 33, Назаренко, 90+3)

"Динамо" – "Полтава" – 1:2 (Яцик, 79 – Одарюк, 45+1, Місюра, 73)

"Шахтар" – "Кривбас" – 2:2 (Очеретько, 38, Егіналду, 90+6 – Задерака, 13, Вілівальд. 40)

Бомбардири:

  • Юрій Климчук ("Колос") – 7
  • Проспер Оба (ЛНЗ) – 7
  • Микола Гайдучик ("Полісся") – 6
  • Пилип Будківський ("Зоря") – 6

Раніше ми розповіли, як зіграли українські футболісти в топ-лігах на вихідних.

Також дізнайтеся про анонсоване повернення Михайла Мудрика після відсторонення через допінг.

