Сенсаційний ЛНЗ дотиснув "Кудрівку" та впритул наблизився до "Шахтаря" в УПЛ (відео)

У матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги черкаський ЛНЗ на своєму полі приймав "Кудрівку". Господарі здобули важливу перемогу та знову наступають на п'яти лідеру – донецькому "Шахтарю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

УПЛ, 14-й тур

ЛНЗ – "Кудрівка" – 1:0

Гол: Ассінор, 37

Деталі матчу

Команда Віталія Пономарьова продовжує переможну ходу: черкасці здобули три очки в третьому матчі поспіль.

Хоча у звітному поєдинку довелося додати чималих зусиль для успішного завершення протистояння з новачком еліти.

Розв'язка настала на 37-й хвилині, коли результативну атаку провели легіонери клубу. Косовар Яшарі розігнав стрімку контратаку та віддав пас на нігерійця Проспера, той у свою чергу прострілив у центр штрафного майданчика, де ганець Ассінор без проблем замкнув передачу у порожні ворота.

Це другий асист Проспера в сезоні УПЛ, також на рахунку вінгера 7 забитих голів. За кулуарною інформацією, нігерієць може розпочати наступну частину сезону вже у складі донецького "Шахтаря". Але офіційного підтвердження наразі немає.

Якою буде відповідь "Шахтаря"

Перемога дозволила ЛНЗ закріпитися на 2-му місці турнірної таблиці, маючи в активі 29 балів.

Відрив від третьої команди – житомирського "Полісся" виріс до 5-ти пунктів, відставання від "Шахтаря" – скоротилося до одного.

Конкуренти черкасців у поточному турі ще не грали тому мають матчі в запасі. Проте у них непрості суперники, тому не факт, що житомирський та донецький клуб візьмуть по три очки.

"Полісся" у неділю, 30 листопада вдома грає з луганською "Зорею". А "Шахтар" у Львові прийме криворізький "Кривбас".