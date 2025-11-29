ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Сенсаційний ЛНЗ дотиснув "Кудрівку" та впритул наблизився до "Шахтаря" в УПЛ (відео)

Субота 29 листопада 2025 18:07
UA EN RU
Сенсаційний ЛНЗ дотиснув "Кудрівку" та впритул наблизився до "Шахтаря" в УПЛ (відео) Фото: ЛНЗ вистачило єдиного точного удару (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

У матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги черкаський ЛНЗ на своєму полі приймав "Кудрівку". Господарі здобули важливу перемогу та знову наступають на п'яти лідеру – донецькому "Шахтарю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

УПЛ, 14-й тур

ЛНЗ – "Кудрівка" – 1:0

Гол: Ассінор, 37

Деталі матчу

Команда Віталія Пономарьова продовжує переможну ходу: черкасці здобули три очки в третьому матчі поспіль.

Хоча у звітному поєдинку довелося додати чималих зусиль для успішного завершення протистояння з новачком еліти.

Розв'язка настала на 37-й хвилині, коли результативну атаку провели легіонери клубу. Косовар Яшарі розігнав стрімку контратаку та віддав пас на нігерійця Проспера, той у свою чергу прострілив у центр штрафного майданчика, де ганець Ассінор без проблем замкнув передачу у порожні ворота.

Це другий асист Проспера в сезоні УПЛ, також на рахунку вінгера 7 забитих голів. За кулуарною інформацією, нігерієць може розпочати наступну частину сезону вже у складі донецького "Шахтаря". Але офіційного підтвердження наразі немає.

Якою буде відповідь "Шахтаря"

Перемога дозволила ЛНЗ закріпитися на 2-му місці турнірної таблиці, маючи в активі 29 балів.

Відрив від третьої команди – житомирського "Полісся" виріс до 5-ти пунктів, відставання від "Шахтаря" – скоротилося до одного.

Конкуренти черкасців у поточному турі ще не грали тому мають матчі в запасі. Проте у них непрості суперники, тому не факт, що житомирський та донецький клуб візьмуть по три очки.

"Полісся" у неділю, 30 листопада вдома грає з луганською "Зорею". А "Шахтар" у Львові прийме криворізький "Кривбас".

Раніше ми представили точний список матчів та трансляцій 14-го туру УПЛ.

Також дізнайтеся, хто увійшов в оновлений тренерський штаб київського "Динамо".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ
Новини
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає