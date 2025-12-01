ua en ru
Ужас "Динамо", фортуна "Шахтера" и другие топ-моменты 14 тура УПЛ (видео)

Понедельник 01 декабря 2025 22:07
Фото: Алексей Гуцуляк впервые в сезоне забил за "Полесье" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Очередной тур украинской Премьер-лиги принес ряд неожиданных результатов и еще больше обострил борьбу в группе лидеров.

О самом интересном в 14-м туре - рассказывает РБК-Украина.

Тренеров меняют - результат остается

Конечно, больше всего ждали дебюта во главе действующих чемпионов Украины Игоря Костюка. Были большие надежды, что появление нового наставника мотивирует команду, как это часто бывает в футболе.

Но не в случае с "Динамо". Даже на фоне "Полтавы" - худшей команды УПЛ киевляне выглядели безвольно и апатично. И как результат - потерпели в чемпионате четвертое поражение подряд (1:2). За все годы участия "бело-синих" в первенствах Украины такой ужасной серии еще не было. И это в очередной раз подтверждает набирающий популярность тезис - корни кризиса в клубе не только в фигуре тренера.

"Шахтер" спасается, но теряет

На фоне неудач "Динамо", даже удивительное спасение "Шахтера" в игре с "Кривбассом" (2:2) затерялось в рейтинге новостей.

Между тем, эта потеря очков должна насторожить "горняков" и напомнить, что их соперником является не только "Динамо". Точнее, уже совсем не "Динамо", а новые амбициозные проекты - ЛНЗ, "Полесье", "Колос", "Металлист 1925" и "Кривбасс".

Сейчас "Шахтер" опережает черкасскую команду лишь на два пункта, а житомирцев - на четыре. В следующем туре "горняки" приедут в Ковалевку к "Колосу", где потенциально также могут потерять баллы.

Гуцуляк забил за "Полесье"

Среди других поединков тура отметим матч в Житомире, где "Полесье" разобралось с "Зарей" (2:0). Голы за "волков" забили Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко - безоговорочные лидеры команды в предыдущих сезонах, которые несколько отошли в тень после прихода новых тренера и группы игроков. Для Гуцуляка это был первый гол в сезоне УПЛ - немножко странный показатель для лучшего бомбардира сборной Украины.

Скромно, но эффективно сыграл ЛНЗ. Минимально одолев "Кудривку (1:0), подопечные Виталия Пономарева продолжают наступать на пятки "Шахтеру".

Неожиданно сбавили темп "Колос" и "Металлист 1925", которые не сумели взять свои очки во встречах с "Оболонью" и "Эпицентром" соответственно. Оба матча принесли нулевые ничьи.

Все результаты тура

"Оболонь" - "Колос" - 0:0

ЛНЗ - "Кудривка" - 1:0 (Ассинор, 37)

"Верес" - "Карпаты" - 0:0

"Александрия" - "Рух" - 0:1 (Роман, 22)

"Эпицентр" - "Металлист 1925" - 0:0

"Полесье" - "Заря" - 2:0 (Гуцуляк, 33, Назаренко, 90+3)

"Динамо" - "Полтава" - 1:2 (Яцик, 79 - Одарюк, 45+1, Мисюра, 73)

"Шахтер" - "Кривбасс" - 2:2 (Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 - Задерака, 13, Виливальд. 40)

Бомбардиры:

  • Юрий Климчук ("Колос") - 7
  • Проспер Оба (ЛНЗ) - 7
  • Николай Гайдучик ("Полесье") - 6
  • Филипп Будковский ("Заря") - 6

Футбол УПЛ
