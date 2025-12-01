Ужас "Динамо", фортуна "Шахтера" и другие топ-моменты 14 тура УПЛ (видео)
Очередной тур украинской Премьер-лиги принес ряд неожиданных результатов и еще больше обострил борьбу в группе лидеров.
О самом интересном в 14-м туре - рассказывает РБК-Украина.
Тренеров меняют - результат остается
Конечно, больше всего ждали дебюта во главе действующих чемпионов Украины Игоря Костюка. Были большие надежды, что появление нового наставника мотивирует команду, как это часто бывает в футболе.
Но не в случае с "Динамо". Даже на фоне "Полтавы" - худшей команды УПЛ киевляне выглядели безвольно и апатично. И как результат - потерпели в чемпионате четвертое поражение подряд (1:2). За все годы участия "бело-синих" в первенствах Украины такой ужасной серии еще не было. И это в очередной раз подтверждает набирающий популярность тезис - корни кризиса в клубе не только в фигуре тренера.
"Шахтер" спасается, но теряет
На фоне неудач "Динамо", даже удивительное спасение "Шахтера" в игре с "Кривбассом" (2:2) затерялось в рейтинге новостей.
Между тем, эта потеря очков должна насторожить "горняков" и напомнить, что их соперником является не только "Динамо". Точнее, уже совсем не "Динамо", а новые амбициозные проекты - ЛНЗ, "Полесье", "Колос", "Металлист 1925" и "Кривбасс".
Сейчас "Шахтер" опережает черкасскую команду лишь на два пункта, а житомирцев - на четыре. В следующем туре "горняки" приедут в Ковалевку к "Колосу", где потенциально также могут потерять баллы.
Гуцуляк забил за "Полесье"
Среди других поединков тура отметим матч в Житомире, где "Полесье" разобралось с "Зарей" (2:0). Голы за "волков" забили Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко - безоговорочные лидеры команды в предыдущих сезонах, которые несколько отошли в тень после прихода новых тренера и группы игроков. Для Гуцуляка это был первый гол в сезоне УПЛ - немножко странный показатель для лучшего бомбардира сборной Украины.
Скромно, но эффективно сыграл ЛНЗ. Минимально одолев "Кудривку (1:0), подопечные Виталия Пономарева продолжают наступать на пятки "Шахтеру".
Неожиданно сбавили темп "Колос" и "Металлист 1925", которые не сумели взять свои очки во встречах с "Оболонью" и "Эпицентром" соответственно. Оба матча принесли нулевые ничьи.
Все результаты тура
"Оболонь" - "Колос" - 0:0
ЛНЗ - "Кудривка" - 1:0 (Ассинор, 37)
"Верес" - "Карпаты" - 0:0
"Александрия" - "Рух" - 0:1 (Роман, 22)
"Эпицентр" - "Металлист 1925" - 0:0
"Полесье" - "Заря" - 2:0 (Гуцуляк, 33, Назаренко, 90+3)
"Динамо" - "Полтава" - 1:2 (Яцик, 79 - Одарюк, 45+1, Мисюра, 73)
"Шахтер" - "Кривбасс" - 2:2 (Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 - Задерака, 13, Виливальд. 40)
Бомбардиры:
- Юрий Климчук ("Колос") - 7
- Проспер Оба (ЛНЗ) - 7
- Николай Гайдучик ("Полесье") - 6
- Филипп Будковский ("Заря") - 6
Ранее мы рассказали, как сыграли украинские футболисты в топ-лигах на выходных.
Также узнайте об анонсированном возвращении Михаила Мудрика после отстранения из-за допинга.