УПЛ: "Кривбас" шокував "Шахтар", але не втримав перемогу

УПЛ, 14-й тур

"Шахтар" – "Кривбас" – 2:2

Голи: Очеретько, 38, Егіналду, 90+6 - Задерака, 13 , Вілівальд, 40

Деталі матчу

Гравці "Шахтаря", виходячи на гру, вже знали результати усіх конкурентів у поєдинках звітного туру.

Перемоги головних переслідувачів – черкаського ЛНЗ та житомирського "Полісся" – не дозволяли підопічним Арди Турана розслабитися. Осічка в поєдинку з "Кривбасом", який також входить у групу лідерів, нівелювала перевагу, яку мали "гірники" перед 14-м туром.

Проте у криворіжців були свої завдання і підопічні Патріка ван Леувена, який свого часу сам тренував "Шахтар", одразу стали втілювати їх у життя.

Вже на 13-й хвилині Парако відібрав на фланзі м'яч у Марлона Гомеса, та прострілив у штрафний майданчик, де Задерака вдало зіграв на випередження – 0:1.

"Гірники" швидко забили у відповідь, проте гол Мейреліша не зарахували після перевірки на ВАР.

У кінці першого тайму легальний м'яч провів Очеретько, який виявився найспритнішим у воротарському майданчику "Кривбаса" – 1:1.

Але гості дуже швидко знову вийшли уперед. Після подачі кутового Твердохліб виграв боротьбу у Коноплі за м'яч та віддав асист в падінні на Вілівальда, який переправляє м'яч у нижній кут – 1:2.

Після переви "гірники" мали суттєву перевагу. Туран кинув у бій усіх своїх найкращих атакувальних виконавців. І зрештою це дало результат - на 90+6 хвилині Егіналду врятував нічию для "Шахтаря" - 2:2.

Турнірне положення лідерів

Донецька команда залишається лідером чемпіонату (31 очко), але її перевага над ЛНЗ скоротилася до двох балів. "Кривбас" з 22-ма пунктами залишилися на 5-й сходинці.