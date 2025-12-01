ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

УПЛ: "Кривбас" шокував "Шахтар", але не втримав перемогу

Понеділок 01 грудня 2025 20:00
UA EN RU
УПЛ: "Кривбас" шокував "Шахтар", але не втримав перемогу Фото: (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Лідер української Прем'єр-ліги – донецький "Шахтар" приймав криворізький "Кривбас" у Львові. Цей поєдинок завершував програму 14-го туру.

Про хід та результат протистояння – розповідає РБК-Україна.

УПЛ, 14-й тур

"Шахтар" – "Кривбас" – 2:2

Голи: Очеретько, 38, Егіналду, 90+6 - Задерака, 13 , Вілівальд, 40

Деталі матчу

Гравці "Шахтаря", виходячи на гру, вже знали результати усіх конкурентів у поєдинках звітного туру.

Перемоги головних переслідувачів – черкаського ЛНЗ та житомирського "Полісся" – не дозволяли підопічним Арди Турана розслабитися. Осічка в поєдинку з "Кривбасом", який також входить у групу лідерів, нівелювала перевагу, яку мали "гірники" перед 14-м туром.

Проте у криворіжців були свої завдання і підопічні Патріка ван Леувена, який свого часу сам тренував "Шахтар", одразу стали втілювати їх у життя.

Вже на 13-й хвилині Парако відібрав на фланзі м'яч у Марлона Гомеса, та прострілив у штрафний майданчик, де Задерака вдало зіграв на випередження – 0:1.

"Гірники" швидко забили у відповідь, проте гол Мейреліша не зарахували після перевірки на ВАР.

У кінці першого тайму легальний м'яч провів Очеретько, який виявився найспритнішим у воротарському майданчику "Кривбаса" – 1:1.

Але гості дуже швидко знову вийшли уперед. Після подачі кутового Твердохліб виграв боротьбу у Коноплі за м'яч та віддав асист в падінні на Вілівальда, який переправляє м'яч у нижній кут – 1:2.

Після переви "гірники" мали суттєву перевагу. Туран кинув у бій усіх своїх найкращих атакувальних виконавців. І зрештою це дало результат - на 90+6 хвилині Егіналду врятував нічию для "Шахтаря" - 2:2.

Турнірне положення лідерів

Донецька команда залишається лідером чемпіонату (31 очко), але її перевага над ЛНЗ скоротилася до двох балів. "Кривбас" з 22-ма пунктами залишилися на 5-й сходинці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить