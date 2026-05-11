"Жадібне пузо" проти "Кролика": Ф'юрі та Усик влаштували зухвалу перепалку через третій бій (відео)

Легендарні суперважковаговики Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі обмінялися гострими заявами щодо можливого проведення третього поєдинку. Попри дві поразки від українця у 2024 році, британський "Циганський король" прагне реваншу та обіцяє "з'їсти" свого опонента після того, як розбереться з Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане саудівським інвестором боксу Туркі Аль аш-Шейхом.
Ф'юрі, який нещодавно повернувся у великий спорт після короткої паузи, наразі зосереджений на мегафайті проти Ентоні Джошуа. Проте думки про Усика не залишають британця. Під час пробіжки Тайсон записав емоційне звернення.
"Туркі, я на біговій доріжці! Дивись, як я біжу по дорозі. Біжу немов Роккі Бальбоа! Після того, як я поб'ю Джошуа, хочу битися з його "сенсеєм". Хочу реванш з "Кроликом"! Я виграю в Лондоні. Або в Лас-Вегасі. Або в Нью-Йорку. Обіцяю тобі, Кролику! Ти у мене отримаєш, Кролику!" - прокричав Ф'юрі.
Британець також нагадав, що саме він залишається головним джерелом великих грошей у надважкій вазі.
"Жадібне пузо" вже в дорозі! Гряде бенкет, на якому подаватимуть кролячий пиріг. Підйом! Спочатку я закінчу всі справи з цим невміючим тримати удари бомжарою Джошуа. Я його нокаутую! А потім я повернуся за пирогом з кроликом. "Жадібне пузо" готовий до ще однієї порції. Є тільки я. Більше немає нікого. Я тут дійна корова. Хочеш хороший гонорар? Ти не знайдеш його з Кабайєлом, Джошуа чи Дюбуа. Хороші гроші тільки з "Циганським королем". Давай вжаримо рок-н-рол!", - закликав британець.
Олександр Усик, який у 2024 році двічі довів свою перевагу над Тайсоном (спочатку ставши абсолютним чемпіоном, а потім підтвердивши статус у реванші), не забарився з відповіддю. Українець зустрів виклик з притаманним йому спокоєм та гумором.
"Привіт, брате, я готовий у будь-який час. Я готовий до Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Саудівської Аравії – до будь-чого. Давай! "Жадібне пузо" – мій друг", - резюмував Усик у своєму відеозверненні.
На шляху до історичної трилогії обом боксерам потрібно подолати найближчі виклики.
Усик готується до нетипового поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена, який запланований на 23 травня в Єгипті. Ф'юрі ж має підтвердити свої претензії у поєдинку з Ентоні Джошуа, який зараз тренується під наглядом команди українського чемпіона.
