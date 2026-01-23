UA

Збірні України з біатлону оголосили склади на Олімпіаду-2026

Українські біатлоністи виступлять на Олімпіаді (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону визначилася зі складами на зимові Олімпійські ігри-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Досвід і молодь: що відомо про склад чоловіків

До складу чоловічої команди головний тренер Надія Білова включила п'ятьох біатлоністів. В особистих гонках тренерський штаб зможе заявляти чотирьох спортсменів.

Склад чоловічої збірної України:

  • Дмитро Підручний
  • Віталій Мандзин
  • Богдан Борковський
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Дмитро Підручний (фото: Getty Images)

Найдосвідченішим біатлоністом команди є Підручний. Для капітана "синьо-жовтих" Олімпіада-2026 стане вже четвертою в кар'єрі.

Досвід участі в Олімпійських іграх має також Дудченко – він виступав у Пекіні-2022, де взяв участь у трьох особистих гонках.

Ігри в Італії стануть першими для лідера збірної за очками в сезоні Кубка світу-2025/26 Мандзина, який перед вирішальними стартами посідає 28-ме місце в загальному заліку.

Також вперше виступлять на найвищому рівні Лесюк і Борковський. Причому Борковський – єдиний у складі, хто потрапив на Олімпіаду, проводячи дебютний сезон за основну команду на Кубку світу.

Жіноча збірна: Джима й дебютантки

Визначився зі складом і наставник жіночої збірної Микола Зоц. До основного списку увійшли п'ять біатлоністок, ще одну спортсменку команда повезе на Ігри у статусі запасної.

Склад жіночої збірної України:

  • Христина Дмитренко
  • Юлія Джима
  • Дарина Чалик
  • Олена Городна
  • Олександра Меркушина

На роль запасної претендують Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина. Остаточне рішення тренерський штаб ухвалить після чемпіонату Європи.

Юлія Джима (фото: Getty Images)

Єдиною біатлоністкою зі складу, яка має олімпійський досвід, є Юлія Джима. Для неї Ігри-2026 стануть четвертими. На своїй дебютній Олімпіаді в Сочі-2014 вона здобула золоту медаль у складі жіночої естафети.

Христина Дмитренко наразі є єдиною українкою з заліковими очками в Кубку світу сезону-2025/26. У складі основної команди вона дебютувала в сезоні-2023/24.

Олександра Меркушина вперше виступила на рівні Кубка світу ще в сезоні-2022/23, але закріпилася в основі лише торік. Для Дарини Чалик та Олени Городної нинішній сезон став лише другим у складі головної команди.

Коли і де пройдуть олімпійські змагання

Біатлонні старти на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудуться з 8 по 21 лютого на трасі в Антерсельві.

У межах змагань буде розіграно 11 комплектів нагород – по п'ять у чоловіків та жінок, а також у змішаній естафеті.

Раніше ми розповіли, як Україна з рекордом Мандзина стартувала на останньому перед Олімпіадою етапі Кубка світу.

Також ми повідомили, що Україна виграла "золото" юніорського Євро-2026 з біатлону.

БиатлонЗбірна України