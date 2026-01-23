RU

Сборные Украины по биатлону объявили составы на Олимпиаду-2026

Украинские биатлонисты выступят на Олимпиаде (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Мужская и женская сборные Украины по биатлону определилась с составами на зимние Олимпийские игры-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Опыт и молодежь: что известно о составе мужчин

В состав мужской команды главный тренер Надежда Белова включила пятерых биатлонистов. В личных гонках тренерский штаб сможет заявлять четырех спортсменов.

Состав мужской сборной Украины:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Богдан Борковский
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Дмитрий Пидручный (фото: Getty Images)

Самым опытным биатлонистом команды является Пидручный. Для капитана "сине-желтых" Олимпиада-2026 станет уже четвертой в карьере.

Опыт участия в Олимпийских играх имеет также Дудченко - он выступал в Пекине-2022, где принял участие в трех личных гонках.

Игры в Италии станут первыми для лидера сборной по очкам в сезоне Кубка мира-2025/26 Мандзина, который перед решающими стартами занимает 28-е место в общем зачете.

Также впервые выступят на самом высоком уровне Лесюк и Борковский. Причем Борковский - единственный в составе, кто попал на Олимпиаду, проводя дебютный сезон за основную команду на Кубке мира.

Женская сборная: Джима и дебютантки

Определился с составом и наставник женской сборной Николай Зоц. В основной список вошли пять биатлонисток, еще одну спортсменку команда повезет на Игры в статусе запасной.

Состав женской сборной Украины:

  • Кристина Дмитренко
  • Юлия Джима
  • Дарья Чалык
  • Елена Городна
  • Александра Меркушина

На роль запасной претендуют Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко и Лилия Стеблина. Окончательное решение тренерский штаб примет после чемпионата Европы.

Юлия Джима (фото: Getty Images)

Единственной биатлонисткой из состава, которая имеет олимпийский опыт, является Юлия Джима. Для нее Игры-2026 станут четвертыми. На своей дебютной Олимпиаде в Сочи-2014 она добыла золотую медаль в составе женской эстафеты.

Кристина Дмитренко на данный момент является единственной украинкой с зачетными очками в Кубке мира сезона-2025/26. В составе основной команды она дебютировала в сезоне-2023/24.

Александра Меркушина впервые выступила на уровне Кубка мира еще в сезоне-2022/23, но закрепилась в основе только в прошлом году. Для Дарьи Чалык и Елены Городной нынешний сезон стал лишь вторым в составе главной команды.

Когда и где пройдут олимпийские соревнования

Биатлонные старты на зимних Олимпийских играх-2026 состоятся с 8 по 21 февраля на трассе в Антерсельве.

В рамках соревнований будет разыграно 11 комплектов наград - по пять у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете.

Ранее мы рассказали, как Украина с рекордом Мандзина стартовала на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира.

Также мы сообщили, что Украина выиграла "золото" юниорского Евро-2026 по биатлону.

БиатлонСборная Украины