Збірна України вдруге поступилася на Євро-2026 з гандболу

Субота 17 січня 2026 20:31
UA EN RU
Збірна України вдруге поступилася на Євро-2026 з гандболу Чоловіча збірна України з гандболу (фото: ФГУ)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи-2026 з гандболу, поступившись чинним чемпіонам Франції 26:46 і оновивши рекорди за кількістю пропущених м’ячів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Українці не змогли втримати стартову перевагу

Перший тайм матчу проти Франції почався вдало для українців - Ігор Турченко відкрив рахунок вже на 40-й секунді, а після стартових 15 хвилин команди йшли нога в ногу - 11:11.

Однак після таймауту французька команда провела потужний ривок, забивши 13 м’ячів поспіль, тоді як Україна відповіла лише одним точним кидком.

На перерву команди пішли за рахунку 24:12 на користь Франції.

У другому таймі підопічні Алессандро Трассі продовжили домінувати, довівши різницю до 20 голів. Українська збірна не змогла переломити хід гри, завершивши матч із результатом 26:46.

Рекорди для збірної України

Поразка стала рекордною за двома показниками - найбільша кількість пропущених м’ячів у матчах національної команди та найбільша різниця голів проти суперника.

Раніше Україна вже зазнавала поразки від Норвегії 22:39 у стартовому матчі турніру.

Турнірна таблиця та наступний матч

Після двох турів Україна не має очок і з різницею голів 48:85 перебуває на останньому місці групи C.

Франція йде на першому рядку з 4 очками та 88:54 за різницею м’ячів. У заключному турі українці зустрінуться з Чехією, а Франція зіграє проти Норвегії.

Раніше ми повідомляли, що українець Кирило Марсак пробився до довільної програми Євро-2026.

Також читайте, як чоловіча збірна України з біатлону показала найгірший результат сезону.

