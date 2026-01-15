Провал у Рупольдингу: чоловіча збірна України з біатлону показала найгірший результат сезону

Збірна України з біатлону фінішувала 17-ю в чоловічій естафеті етапу Кубка світу в Рупольдингу. Це найнижчий результат команди у сезоні 2025/26 після чотирьох етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Старт етапу Кубка світу в Німеччині

Етап Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу розпочався командними гонками.

Спочатку відбулася жіноча естафета, де українська команда посіла 14-те місце, після чого на трасу вийшли чоловічі збірні.

У чоловічій естафеті Україна також була представлена повним складом. Змагання проходили в межах офіційної програми Кубка світу сезону 2025/26.

Зміна у складі збірної України

У порівнянні з попереднім етапом в Обергофі тренерський штаб вніс одну зміну до складу.

На першому етапі замість Антона Дудченка виступив Тарас Лесюк, який повернувся до команди після пропуску минулих стартів.

Перебіг чоловічої естафети

Лесюк відкривав гонку для України та передав естафету на 22-й позиції з відставанням 1:41.5 хвилини. Лежку він відпрацював без промахів, однак на стрільбі стоячи скористався трьома додатковими патронами.

На другому етапі Віталій Мандзин зумів піднятися на дві позиції. Українець використав два додаткові патрони та випередив команди Молдови і Румунії.

Третім на дистанцію вийшов Богдан Борковський. До першої стрільби він відіграв ще одну сходинку, показавши сьомий час на колі.

Водночас додаткові патрони на обох вогневих рубежах знову відкинули команду на 20-те місце.

Фінішний етап Дмитра Підручного

Капітан збірної Дмитро Підручний розпочав заключний відрізок у високому темпі, продемонструвавши другий час ходу на колі.

На стрільбах він використав п’ять додаткових патронів і залишив рубіж 19-м. Завдяки швидкості на трасі Підручний відіграв дві позиції та завершив гонку 17-м.

Підсумкові результати

Перемогу в чоловічій естафеті здобула збірна Франції, срібло виборола Норвегія, а бронзу - команда Німеччини.

Україна фінішувала 17-ю з відставанням 4:07.5 хвилини. Цей результат став найгіршим для чоловічої збірної у сезоні 2025/26.