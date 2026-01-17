Сборная Украины во второй раз уступила на Евро-2026 по гандболу

Сборная Украины потерпела второе поражение на чемпионате Европы-2026 по гандболу, уступив действующим чемпионам Франции 26:46 и обновив рекорды по количеству пропущенных мячей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинцы не смогли удержать стартовое преимущество

Первый тайм матча против Франции начался удачно для украинцев - Игорь Турченко открыл счет уже на 40-й секунде, а после стартовых 15 минут команды шли нога в ногу - 11:11.

Однако после таймаута французская команда провела мощный рывок, забив 13 мячей подряд, тогда как Украина ответила лишь одним точным броском.

На перерыв команды ушли при счете 24:12 в пользу Франции.

Во втором тайме подопечные Алессандро Трасси продолжили доминировать, доведя разницу до 20 голов. Украинская сборная не смогла переломить ход игры, завершив матч с результатом 26:46.

Рекорды для сборной Украины

Поражение стало рекордным по двум показателям - наибольшее количество пропущенных мячей в матчах национальной команды и наибольшая разница голов против соперника.

Ранее Украина уже терпела поражение от Норвегии 22:39 в стартовом матче турнира.

Турнирная таблица и следующий матч

После двух туров Украина не имеет очков и с разницей голов 48:85 находится на последнем месте группы C.

Франция идет на первой строчке с 4 очками и 88:54 по разнице мячей. В заключительном туре украинцы встретятся с Чехией, а Франция сыграет против Норвегии.