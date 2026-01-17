ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сборная Украины во второй раз уступила на Евро-2026 по гандболу

Суббота 17 января 2026 20:31
UA EN RU
Сборная Украины во второй раз уступила на Евро-2026 по гандболу Мужская сборная Украины по гандболу (фото: ФГУ)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины потерпела второе поражение на чемпионате Европы-2026 по гандболу, уступив действующим чемпионам Франции 26:46 и обновив рекорды по количеству пропущенных мячей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинцы не смогли удержать стартовое преимущество

Первый тайм матча против Франции начался удачно для украинцев - Игорь Турченко открыл счет уже на 40-й секунде, а после стартовых 15 минут команды шли нога в ногу - 11:11.

Однако после таймаута французская команда провела мощный рывок, забив 13 мячей подряд, тогда как Украина ответила лишь одним точным броском.

На перерыв команды ушли при счете 24:12 в пользу Франции.

Во втором тайме подопечные Алессандро Трасси продолжили доминировать, доведя разницу до 20 голов. Украинская сборная не смогла переломить ход игры, завершив матч с результатом 26:46.

Рекорды для сборной Украины

Поражение стало рекордным по двум показателям - наибольшее количество пропущенных мячей в матчах национальной команды и наибольшая разница голов против соперника.

Ранее Украина уже терпела поражение от Норвегии 22:39 в стартовом матче турнира.

Турнирная таблица и следующий матч

После двух туров Украина не имеет очков и с разницей голов 48:85 находится на последнем месте группы C.

Франция идет на первой строчке с 4 очками и 88:54 по разнице мячей. В заключительном туре украинцы встретятся с Чехией, а Франция сыграет против Норвегии.

Ранее мы сообщали, что украинец Кирилл Марсак пробился в произвольную программу Евро-2026.

Также читайте, как мужская сборная Украины по биатлону показала худший результат сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа