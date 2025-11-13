Збірна України проти чемпіонів світу: хто вийде в старті на гру у Парижі

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав стартовий склад на п’ятий тур кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Стартовий склад збірної України: новий капітан та ключові позиції

У рамці воріт зіграє Анатолій Трубін. Лінію захисту сформують Тарас Михавко, Ілля Забарний, Олександр Сваток та Олександр Караваєв.

Центральний захисник Ілля Забарний вийде на поле з капітанською пов’язкою замість Миколи Матвієнка, який цього разу не потрапив до заявки.

У півзахисті тренерський штаб довірив місця Єгору Назарині, Олегу Очеретьку та Єгору Ярмолюку. Напад очолять Роман Яремчук і Олексій Гуцуляк, тоді як Владислав Ванат залишився серед резервних форвардів.

Резерв та очікування від поєдинку

До резерву увійшли воротар Євгеній Волинець, захисники Юхим Конопля і Валерій Бондар, півзахисники Іван Калюжний, Микола Шапаренко, Олександр Зубков та Віктор Циганков, а також нападники Віталій Миколенко, Георгій Судаков і Дмитро Різник.

Поєдинок у групі D обіцяє стати ключовим для обох команд: Франція, лідер квартету з 10 очками, приймає Україну, яка йде третьою з сімома пунктами. Разом з ними у групі виступають Ісландія та Азербайджан.

Де слідкувати за грою

Матч відбудеться сьогодні, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу Франція – Україна можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах, а також у прямому ефірі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в розділі "Телебачення".