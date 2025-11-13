ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Збірна України проти чемпіонів світу: хто вийде в старті на гру у Парижі

Четвер 13 листопада 2025 20:22
UA EN RU
Збірна України проти чемпіонів світу: хто вийде в старті на гру у Парижі Збірна України з футболу (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав стартовий склад на п’ятий тур кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Стартовий склад збірної України: новий капітан та ключові позиції

У рамці воріт зіграє Анатолій Трубін. Лінію захисту сформують Тарас Михавко, Ілля Забарний, Олександр Сваток та Олександр Караваєв.

Центральний захисник Ілля Забарний вийде на поле з капітанською пов’язкою замість Миколи Матвієнка, який цього разу не потрапив до заявки.

У півзахисті тренерський штаб довірив місця Єгору Назарині, Олегу Очеретьку та Єгору Ярмолюку. Напад очолять Роман Яремчук і Олексій Гуцуляк, тоді як Владислав Ванат залишився серед резервних форвардів.

Резерв та очікування від поєдинку

До резерву увійшли воротар Євгеній Волинець, захисники Юхим Конопля і Валерій Бондар, півзахисники Іван Калюжний, Микола Шапаренко, Олександр Зубков та Віктор Циганков, а також нападники Віталій Миколенко, Георгій Судаков і Дмитро Різник.

Поєдинок у групі D обіцяє стати ключовим для обох команд: Франція, лідер квартету з 10 очками, приймає Україну, яка йде третьою з сімома пунктами. Разом з ними у групі виступають Ісландія та Азербайджан.

Де слідкувати за грою

Матч відбудеться сьогодні, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу Франція – Україна можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах, а також у прямому ефірі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в розділі "Телебачення".

Раніше ми написали, як Світоліна у джерсі футбольної збірної України заінтригувала вболівальників.

Також читайте, чому Кіліан Мбаппе вважає несправедливим результат першого матчу України та Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Збірна України Футбол
Новини
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе