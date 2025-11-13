Сборная Украины против чемпионов мира: кто выйдет в старте на игру в Париже

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал стартовый состав на пятый тур квалификации чемпионата мира 2026 против Франции.

Стартовый состав сборной Украины: новый капитан и ключевые позиции

В рамке ворот сыграет Анатолий Трубин. Линию защиты сформируют Тарас Михавко, Илья Забарный, Александр Сваток и Александр Караваев.

Центральный защитник Илья Забарный выйдет на поле с капитанской повязкой вместо Николая Матвиенко, который на этот раз не попал в заявку.

В полузащите тренерский штаб доверил места Егору Назарине, Олегу Очеретько и Егору Ярмолюку. Нападение возглавят Роман Яремчук и Алексей Гуцуляк, тогда как Владислав Ванат остался среди резервных форвардов.

Резерв и ожидания от поединка

В резерв вошли вратарь Евгений Волынец, защитники Ефим Конопля и Валерий Бондарь, полузащитники Иван Калюжный, Николай Шапаренко, Александр Зубков и Виктор Цыганков, а также нападающие Виталий Миколенко, Георгий Судаков и Дмитрий Ризнык.

Поединок в группе D обещает стать ключевым для обеих команд: Франция, лидер квартета с 10 очками, принимает Украину, которая идет третьей с семью пунктами. Вместе с ними в группе выступают Исландия и Азербайджан.

Где следить за игрой

Матч состоится сегодня, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча Франция - Украина можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях, а также в прямом эфире на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Телевидение".