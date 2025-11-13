ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сборная Украины против чемпионов мира: кто выйдет в старте на игру в Париже

Четверг 13 ноября 2025 20:22
UA EN RU
Сборная Украины против чемпионов мира: кто выйдет в старте на игру в Париже Сборная Украины по футболу (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал стартовый состав на пятый тур квалификации чемпионата мира 2026 против Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Стартовый состав сборной Украины: новый капитан и ключевые позиции

В рамке ворот сыграет Анатолий Трубин. Линию защиты сформируют Тарас Михавко, Илья Забарный, Александр Сваток и Александр Караваев.

Центральный защитник Илья Забарный выйдет на поле с капитанской повязкой вместо Николая Матвиенко, который на этот раз не попал в заявку.

В полузащите тренерский штаб доверил места Егору Назарине, Олегу Очеретько и Егору Ярмолюку. Нападение возглавят Роман Яремчук и Алексей Гуцуляк, тогда как Владислав Ванат остался среди резервных форвардов.

Резерв и ожидания от поединка

В резерв вошли вратарь Евгений Волынец, защитники Ефим Конопля и Валерий Бондарь, полузащитники Иван Калюжный, Николай Шапаренко, Александр Зубков и Виктор Цыганков, а также нападающие Виталий Миколенко, Георгий Судаков и Дмитрий Ризнык.

Поединок в группе D обещает стать ключевым для обеих команд: Франция, лидер квартета с 10 очками, принимает Украину, которая идет третьей с семью пунктами. Вместе с ними в группе выступают Исландия и Азербайджан.

Где следить за игрой

Матч состоится сегодня, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча Франция - Украина можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях, а также в прямом эфире на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Телевидение".

Ранее мы написали, как Свитолина в джерси футбольной сборной Украины заинтриговала болельщиков.

Также читайте, почему Килиан Мбаппе считает несправедливым результат первого матча Украины и Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Сборная Украины Футбол
Новости
Сырский: самые ожесточенные бои на фронте ведутся возле 7 городов
Сырский: самые ожесточенные бои на фронте ведутся возле 7 городов
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт