Збірна України з камбеком і розгромом оформила дебютну перемогу в новому хокейному турнірі

Збірна України провела другий поєдинок у рамках нового турніру – Європейського кубку націй. Після поразки на старті від Литви, "синьо-жовті" зустрічались з командою Румунії.
Про те, як пройшов матч – розповідає РБК-Україна.
Європейський кубок націй, група D
Україна – Румунія – 4:1
Шайби України: Пересунько-2, Захаров, Бородай
"Синьо-жовті" напередодні несподівано поступилися господарям турніру – Литві (1:2). Це було неочікувано, ще й тому, що за день до офіційної зустрічі підопічні Дмитра Христича доволі легко розібралися з суперником у товариському матчі (5:1).
Збірна Литви буде суперником українців на чемпіонаті світу-2026 у Дивізіоні 1А. Цього року балтійська збірна підвищилася в класі та замінила на другому рівні світового хокею саме румунів, які прослідували в зворотному напрямку – до Дивізіону 1В.
Весною Україна та Румунія зустрічалися на ЧС і тоді наша команда без проблем розібралася з південними сусідами – 4:0. Шайбами відзначилися Денискін (двічі), Лялька та Захаров.
Перший період минув без закинутих шайб, хоча обидві команди створили достатньо нагод. Українці кілька разів небезпечно атакували ворота суперника, але й румуни мали свої моменти - одного разу нашу команду врятувала штанга після розіграшу більшості.
У середині другого періоду румунська збірна скористалася помилкою українців під час зміни складу й реалізувала вихід два в одного. Гра нашої команди в цей час виглядала дещо повільною та без іскри, тож пропущений гол виглядав закономірним.
Втім, наприкінці періоду українцям вдалося зрівняти рахунок - точним кидком відзначився Віктор Захаров.
Після перерви "синьо-жовті" значно додали у швидкості й агресії. Уже на початку третього періоду Україна реалізувала більшість - шайбу у ворота румунів відправив Олександр Пересунько.
Невдовзі Денис Бородай реалізував вихід сам на сам, подвоївши перевагу. А ближче до завершення гри Пересунько оформив дубль, влучно пробивши у порожні ворота суперника.
У підсумку збірна України завершила перший тур Кубка націй з поразкою від Литви (1:2) та перемогою над Румунією (4:1). Зазначимо, що команда грала в оновленому, частково експериментальному складі - тренерський штаб перевіряв найближчий резерв і молодих гравців.
Наступне вікно змагань відбудеться у грудні. Тоді українці знову зустрінуться з Литвою та Румунією, а також проведуть матч проти Іспанії.
