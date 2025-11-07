Збірна України з камбеком і розгромом оформила дебютну перемогу в новому хокейному турнірі

Європейський кубок націй, група D

Україна – Румунія – 4:1

Шайби України: Пересунько-2, Захаров, Бородай

Перед грою

"Синьо-жовті" напередодні несподівано поступилися господарям турніру – Литві (1:2). Це було неочікувано, ще й тому, що за день до офіційної зустрічі підопічні Дмитра Христича доволі легко розібралися з суперником у товариському матчі (5:1).

Збірна Литви буде суперником українців на чемпіонаті світу-2026 у Дивізіоні 1А. Цього року балтійська збірна підвищилася в класі та замінила на другому рівні світового хокею саме румунів, які прослідували в зворотному напрямку – до Дивізіону 1В.

Весною Україна та Румунія зустрічалися на ЧС і тоді наша команда без проблем розібралася з південними сусідами – 4:0. Шайбами відзначилися Денискін (двічі), Лялька та Захаров.

Як пройшов матч Кубка націй

Перший період минув без закинутих шайб, хоча обидві команди створили достатньо нагод. Українці кілька разів небезпечно атакували ворота суперника, але й румуни мали свої моменти - одного разу нашу команду врятувала штанга після розіграшу більшості.

У середині другого періоду румунська збірна скористалася помилкою українців під час зміни складу й реалізувала вихід два в одного. Гра нашої команди в цей час виглядала дещо повільною та без іскри, тож пропущений гол виглядав закономірним.

Втім, наприкінці періоду українцям вдалося зрівняти рахунок - точним кидком відзначився Віктор Захаров.

Після перерви "синьо-жовті" значно додали у швидкості й агресії. Уже на початку третього періоду Україна реалізувала більшість - шайбу у ворота румунів відправив Олександр Пересунько.

Невдовзі Денис Бородай реалізував вихід сам на сам, подвоївши перевагу. А ближче до завершення гри Пересунько оформив дубль, влучно пробивши у порожні ворота суперника.

Підсумки та плани збірної

У підсумку збірна України завершила перший тур Кубка націй з поразкою від Литви (1:2) та перемогою над Румунією (4:1). Зазначимо, що команда грала в оновленому, частково експериментальному складі - тренерський штаб перевіряв найближчий резерв і молодих гравців.

Наступне вікно змагань відбудеться у грудні. Тоді українці знову зустрінуться з Литвою та Румунією, а також проведуть матч проти Іспанії.