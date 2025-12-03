Збірна України з баскетболу 3х3 знову виходить на чемпіонат світу і прагне реваншу

Де і коли відбудеться чемпіонат світу-2026

ФІБА офіційно оголосила, що жіночий чемпіонат світу з баскетболу 3х3 пройде з 1 по 7 червня 2026 року. Прийматиме світову першість столиця Польщі - Варшава.

Загалом у фінальному турнірі візьмуть участь 20 національних збірних.

Інформацію про кваліфікацію України було оприлюднено на офіційному ресурсі Федерації баскетболу України (ФБУ).

"Синьо-жовті" отримали путівку завдяки своєму високому рейтингу.

Історичні досягнення та невдачі збірної України

Вихід на світову першість 2026 року стане шостим в історії жіночої збірної України з баскетболу 3х3. Команда вдруге поспіль зіграє у фінальній частині турніру.

Українки вже мають у своєму активі дві медалі чемпіонатів світу:

"Срібло" - у 2016 році, коли "синьо-жовті" стали віцечемпіонками.

"Бронза" - на ЧС-2017.

Натомість, найгірший результат команда продемонструвала на попередній першості 2025 року, посівши 18-те місце. Тоді збірна вперше не змогла здобути жодної перемоги на груповому етапі змагань.

Для порівняння, на чемпіонатах світу 2014 та 2019 років українки фінішували як мінімум з однією перемогою.

Історія виступів України на ЧС-3х3:

2012 - 4 місце

2014 - 19 місце

2016 - "срібло"

2017 - "бронза"

2019 - 14 місце

2025 - 18 місце

Українська жіноча збірна зберігає статус однієї з найтитулованіших команд Європи, підтверджуючи участь у фіналах світової першості.