Сборная Украины по баскетболу 3х3 снова выходит на чемпионат мира и стремится к реваншу

Где и когда состоится чемпионат мира-2026

ФИБА официально объявила, что женский чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдет с 1 по 7 июня 2026 года. Принимать мировое первенство будет столица Польши - Варшава.

Всего в финальном турнире примут участие 20 национальных сборных.

Информация о квалификации Украины была обнародована на официальном ресурсе Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

"Сине-желтые" получили путевку благодаря своему высокому рейтингу.

Исторические достижения и неудачи сборной Украины

Выход на мировое первенство 2026 года станет шестым в истории женской сборной Украины по баскетболу 3х3. Команда второй раз подряд сыграет в финальной части турнира.

Украинки уже имеют в своем активе две медали чемпионатов мира:

"Серебро" - в 2016 году, когда "сине-желтые" стали вице-чемпионками.

"Бронза" - на ЧМ-2017.

Зато худший результат команда продемонстрировала на предыдущем первенстве 2025 года, заняв 18-е место. Тогда сборная впервые не смогла одержать ни одной победы на групповом этапе соревнований.

Для сравнения, на чемпионатах мира 2014 и 2019 годов украинки финишировали как минимум с одной победой.

История выступлений Украины на ЧМ-3х3:

2012 - 4 место

2014 - 19 место

2016 - "серебро"

2017 - "бронза"

2019 - 14 место

2025 - 18 место

Украинская женская сборная сохраняет статус одной из самых титулованных команд Европы, подтверждая участие в финалах мирового первенства.