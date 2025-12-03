Сборная Украины по баскетболу 3х3 снова выходит на чемпионат мира и стремится к реваншу

Женская команда Украины по баскетболу 3х3 официально попала в финальную стадию чемпионата мира 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
ФИБА официально объявила, что женский чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдет с 1 по 7 июня 2026 года. Принимать мировое первенство будет столица Польши - Варшава.
Всего в финальном турнире примут участие 20 национальных сборных.
Информация о квалификации Украины была обнародована на официальном ресурсе Федерации баскетбола Украины (ФБУ).
"Сине-желтые" получили путевку благодаря своему высокому рейтингу.
Выход на мировое первенство 2026 года станет шестым в истории женской сборной Украины по баскетболу 3х3. Команда второй раз подряд сыграет в финальной части турнира.
Украинки уже имеют в своем активе две медали чемпионатов мира:
Зато худший результат команда продемонстрировала на предыдущем первенстве 2025 года, заняв 18-е место. Тогда сборная впервые не смогла одержать ни одной победы на групповом этапе соревнований.
Для сравнения, на чемпионатах мира 2014 и 2019 годов украинки финишировали как минимум с одной победой.
Украинская женская сборная сохраняет статус одной из самых титулованных команд Европы, подтверждая участие в финалах мирового первенства.
Ранее мы сообщали, как Украина разгромила Данию в отборе на ЧМ-2027 и возглавила группу A.
Также читайте, как Алексей Лень феерично дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании.