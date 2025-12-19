"Завжди заздрила Ротару": Рибчинський сказав все, що думає про Повалій

Що композитор думає про Повалій

Рибчинський згадав про свій вірш, який він присвятив зрадниці. В ньому він назвав її "живим трупом". За словами композитора, ще у 2013 році Повалій казала, що Україна та всі, хто прагне до ЄС, йдуть "не туди". Такою думкою вона ділилася з Рибчинським під час їхньої останньої розмови.

Він зазначив, що така позиція була у Повалій завжди. Вона мріяла про славу, але не в тому розумінні, про яке думають інші артисти.

Рибчинський розкритикував Повалій (скриншот)

"Київ ніколи не стояв у неї як останнє місце її кар'єри. Вона завжди мріяла про кар'єру, умовно, Софії Ротару. Завжди заздрила, тому що Софія Михайлівна раніше жила і відбулася в Радянському Союзі. Тобто вона завжди себе бачила такою радянською, знаєте, такою людиною", - розповів Рибчинський.

"І насправді я на неї так і дивлюся. Чому вона для мене "труп живий"? Тому що цієї епохи вже не існує, а вона є уособленням епохи, якої немає. Ну це трагедія, чесно вам скажу. І те, що намагається там робити, вона ще й українські пісні співає, це жах просто", - додав він.

Пісні Рибчинського Повалій не співає. Він навіть видаляв треки зрадниці з YouTube, але на Spotify і Apple Music це зробити набагато важче. Співачка передала права німецькій компанії, а тому є чимало перепон.