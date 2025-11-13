ua en ru
"Не безкоштовно". Рибчинський розкрив, чим завершився його конфлікт з Тонею Матвієнко

Четвер 13 листопада 2025 19:43
"Не безкоштовно". Рибчинський розкрив, чим завершився його конфлікт з Тонею Матвієнко Матвієнко та Рибчинський (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український композитор, син легендарного Юрія Рибчинського, Євген заявив, що вони зі співачкою Тонею Матвієнко розв'язали конфлікт щодо авторських прав на пісні, написані для її матері, Ніни Матвієнко.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Рибчинського YouTube-проєкту "Наодинці з Гламуром".

Що сказав Рибчинський про конфлікт з Тонею Матвієнко

За словами композитора, Тоня не розуміла і не знала, що пісні, які колись виконувала її мама, вона не може співати як спадщину.

"Це не спадщина. Мама була просто виконавицею цих пісень", - зазначив він.

Він додав, що Матвієнко через договори отримала право на виконання композицій, створених Юрієм Рибчинським для Ніни Матвієнко. Суму угоди розкривати Євген не став,

"Юрія Євгеновича ця сума задовольнила", - підкреслив він.

За словами Євгена, вони зійшлися на середній вартості та зрештою все владнали.

"Я не буду її називати, бо у нас прописана конфіденційність. Але це була помірна ціна: не найвища, але й не безкоштовно", - зауважив він.

&quot;Не безкоштовно&quot;. Рибчинський розкрив, чим завершився його конфлікт з Тонею МатвієнкоТоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Деталі конфлікту між Рибчинськими та Матвієнко

Нагадаємо, у вересні Євген Рибчинський попередив Тоню Матвієнко про наслідки за виконання пісень інших авторів без офіційного дозволу.

"До Ніни Митрофанівни в нас у сім'ї таке ставлення, як до рідної людини. До Тоні такого ставлення немає. І в неї будуть проблеми не з нами, а з іншими авторами", - зауважив він.

Тоді мова йшла про твори, написані для Ніни Матвієнко, а також композицію "Ой, летіли дикі гуси" покійного Ігоря Поклада, права на яку належать його дружині Світлані.

Світлана Поклад тоді відреагувала на заяву Рибчинського-молодшого, пообіцявши діяти за законом.

Чоловік Тоні, співак Арсен Мірзоян, теж прокоментував ситуацію, зазначивши, що співачка дуже емоційно сприйняла цю історію. На думку музиканта, це все лише "балачки в соцмережах".

"Якби це був позов до суду, це вже ну конкретика. Тоді треба знаходити інструменти й захищатись", - пояснив він.

