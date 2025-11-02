"Завтра їду на Покровськ". Український військовий після перемоги в октагоні видав промову до сліз

Перемога на турнірі

У суботу, 1 листопада, в Івано-Франківську відбувся вечір ММА, організований лігами BFL та Hazard FC.

У турнірі взяв участь український військовий Павло Сівіцький, який вийшов в октагон після важких поранень, отриманих на війні.

Сівіцький здобув перемогу технічним нокаутом над досвідченим франківським бійцем Іваном Сливінським.

Зворушлива промова

Після поєдинку він звернувся до публіки. Його слова зворушили зал до сліз.

"Я дуже щасливий, що сьогодні тут. Після дуже важких поранень можу стояти на двох ногах і бити двома руками. Дякую за вашу увагу, за ваші оплески. Два роки тому я не міг навіть ходити. Завтра я їду на Покровськ. Можливо, це мій останній бій. Дякую усім за підтримку", - сказав боєць.

Після його промови зал вибухнув оплесками, підтримуючи військового.

Повернення на фронт

Сівіцький захищав Україну на фронті, де отримав важкі поранення, але знайшов у собі сили повернутися до змагань.

Тепер він знову повертається в зону бойових дій. Вже 2 листопада спортсмен вирушає у Покровськ, де тривають запеклі бої. Російські війська намагаються прорвати оборону міста, проте українські сили проводять контрнаступальні дії для стабілізації ситуації.