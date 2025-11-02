"Завтра еду на Покровск". Украинский военный после победы в октагоне выдал речь до слез

Победа на турнире

В субботу, 1 ноября, в Ивано-Франковске состоялся вечер ММА, организованный лигами BFL и Hazard FC.

В турнире принял участие украинский военный Павел Сивицкий, который вышел в октагон после тяжелых ранений, полученных на войне.

Сивицкий одержал победу техническим нокаутом над опытным франковским бойцом Иваном Сливинским.

Трогательная речь

После поединка он обратился к публике. Его слова тронули зал до слез.

"Я очень счастлив, что сегодня здесь. После очень тяжелых ранений могу стоять на двух ногах и бить двумя руками. Спасибо за ваше внимание, за ваши аплодисменты. Два года назад я не мог даже ходить. Завтра я еду на Покровск. Возможно, это мой последний бой. Спасибо всем за поддержку", - сказал боец.

После его речи зал взорвался аплодисментами, поддерживая военного.

Возвращение на фронт

Сивицкий защищал Украину на фронте, где получил тяжелые ранения, но нашел в себе силы вернуться к соревнованиям.

Теперь он снова возвращается в зону боевых действий. Уже 2 ноября спортсмен отправляется в Покровск, где продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются прорвать оборону города, однако украинские силы проводят контрнаступательные действия для стабилизации ситуации.