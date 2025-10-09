ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами у Японії: момент потрапив на відео

Четвер 09 жовтня 2025 12:40
UA EN RU
Зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами у Японії: момент потрапив на відео Фото: Олег Плотницький (facebook.com/Олег Плотницький)
Автор: Андрій Костенко

Один із лідерів італійського волейбольного клубу "Перуджа" українець Олег Плотницький опинився в центрі уваги під час передсезонних матчів у Японії.

Про те, яким вчинком відзначився зірковий виконавець розповідає РБК-Україна з посиланням на volleyball.ua.

Показовий жест після матчу

"Перуджа" – чинний переможець волейбольної Ліги чемпіонів, провела дві товариські зустрічі з десятиразовим чемпіоном Японії "Санторі Санбьордз". Ігри відбулися у Токіо в рамках підготовки до нового сезону.

Після завершення першого поєдинку, який відбувся у вівторок, 7 жовтня, волейболісти традиційно вишикувалися для рукостискання. Однак український догравальник "Перуджі" принципово не потиснув руку двом гравцям японського клубу – росіянам Дмитру Мусерському (колишній українець, уродженець Макіївки, що змінив громадянство) та Єгору Клюці.

Плотницький спокійно пройшов повз них, потиснувши руки решті суперників. Момент потрапив на відео та швидко поширився у соцмережах, викликавши хвилю підтримки серед уболівальників.

Перемога у двох матчах

Перший поєдинок суперників завершився вольовою перемогою італійського клубу – 3:1 (20:25, 25:21, 26:24, 25:21). Наступного дня команди провели ще один матч, у якому "Перуджа" знову святкувала перемогу, цього разу у трьох сетах – 3:0 (25:19, 25:21, 25:18).

Хто такий Олег Плотницький

Уродженець Вінницької область, волейболом почав займатися у Хмельницькому. У восьмому класі переїхав до Харкова, де навчався в обласному училищі фізичної культури.

На дорослому рівні дебютував у складі тамтешньої "Юракадемії". Згодом перейшов у харківський "Локомотив", у складі якого двічі став чемпіоном України. Восени 2017-го перебрався до італійської "Монци". У сезоні-2019/20 змінив прописку в межах італійської Суперліги, переїхавши до "Перуджі". У лавах умбрійців оформив золотий дубль в сезоні-2023/24 та виграв Лігу чемпіонів-2024/25.

Виступав за збірну України з 2017 до 2023 року. Довгий час був беззаперечним лідером та капітаном команди. У складі "синьо-жовтих" двічі виграв "срібло" Золотої Євроліги (2021, 2023 роки), а також здобув "бронзу" Кубка претендентів-2023.

Останній матч за збірну України провів у 2023 році – у кваліфікації на Олімпіаду в Парижі. Після чого офіційно заявив про завершення кар'єри в складі національної команди.

Раніше ми розповіли, як українка Мотрічко, відібравши титул у зрадниці, виграла чемпіонат світу з шашок.

Також ми писали, що Україна може бойкотувати Паралімпіаду-2026 через відновлення прав росіян та білорусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волейбол
Новини
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни