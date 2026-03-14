"Завершил БЗВП". Сергей Иванов присоединился к ВСУ (фото)

Бывший прокурор, журналист, ведущий и интервьюер Сергей Иванов в День украинского добровольца объявил о мобилизации. Он опубликовал фото в форме и поделился деталями службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Иванова.

Что сказал Иванов о мобилизации

Ведущий сообщил, что 14 марта завершил базовую военную подготовку. Далее он планирует воевать "в одном из победоносных подразделений ВСУ".

"Сегодня День украинского добровольца. Много лет я поздравляю причастных к этому празднику друзей. Многих из них вы видели в моем проекте "Антиподы", для многих мы закрывали сборы, покупали машины, дроны и множество других нужных вещей. И так случилось, что именно сегодня я завершил БЗВП", - написал он.

Конкретное название подразделения Иванов раскрывать не стал, но признался, что присоединился к нему еще в начале этого года.

"Моя поддержка ВСУ со временем трансформировалась в непосредственное участие. Большая честь для меня быть вместе со всеми этими достойными людьми", - добавил он.

Ведущий также объяснил, почему долго не рассказывал о мобилизации.

"Это было мое сознательное решение, плюс атмосфера прохождения БЗВП в феврале месяце в палатках при -20 - наверное, мой самый неординарный опыт за последние годы. Но в таких условиях начинаешь лучше понимать людей и реальность", - сказал он.

Сергей Иванов прошел БОВП (фото: instagram.com/applecrysis_ua)

Кто такой Сергей Иванов

Журналисту 49 лет. Он родился в городе Зимогорье Луганской области. Когда-то работал прокурором, а сейчас является журналистом, интервьюером и ведущим, в частности последние годы работает на YouTube-канале "Ісландія".

Его также называют политтехнологом, как и коллегу Владимира Петрова, который является владельцем канала. Из-за своих высказываний они периодически сталкиваются с критикой в сети. Был и скандал с оскорблениями в адрес Алины Доротюк.

Как известно, Сергей является отцом двух сыновей, один из которых родился в прошлом году.

Также в январе 2026 года народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на "осведомленные источники" заявлял, что у Иванова якобы есть бронь до июня 2026 года от компании "Стартрек Индастрис" - подрядчика "Энергоатома".